Sparta hrá o postup s Rangers, Hancko: Chceme byť aktívni

Futbalisti Sparty Praha v kádri s kvartetom slovenských legionárov Dominikom Holecom, Dávidom Hanckom, Lukášom Štetinom a Lukášom Haraslínom si môžu už vo štvrtok zabezpečiť postup do jarnej vyraďovacej fázy Európskej ligy UEFA. Ak zvíťazia v dueli 5. kola A-skupiny na pôde Glasgow Rangers a Bröndby v paralelnom zápase nezdolá Lyon, s istotou skončia v tabuľke na druhej priečke, znamenajúcej účasť v šestnásťfinále EL. Priamu miestenku do osemfinále už má istú víťaz skupiny Olympique Lyon, ten narazí v play off na jeden z tímov Ligy majstrov, ktorý skončí vo svojej skupine na tretej priečke.





5. kolo skupinovej fázy Európskej ligy

Sparta má po štyroch zápasoch v "áčku" na konte štyri body, rovnako ako tretí Rangers. V prvom vzájomnom meraní síl na Letnej slávil český zástupca triumf 1:0. Podobný výsledok by bol pre mužstvo trénera Pavla Vrbu vykúpením. Do Škótska totiž necestuje v ideálnej nálade, cez víkend v domácej lige podľahlo Slovácku 0:4. "Musíme si to rozobrať. Keď k zápasu s Rangers pristúpime rovnako, dopadne to ešte horšie. Ak si myslíme, že to tam uhráme nejakým kombinačným futbalom, tak to rozhodne nie," uviedol pre české médiá kouč Vrba.Remíza viac vyhovuje Sparte, v tom prípade by mala lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov s Rangers a pri rovnosti bodov by skončila pred nimi. Zdolaný z Glasgowa bude hrať v decembrovom kole o tretiu priečku, ktorá zaručuje účasť v jarnej časti Európskej konferenčnej ligy (EKL). "Vieme, ako máme rozohranú skupinu, že prípadné víťazstvo by nám pomohlo do jarnej časti. Jednoznačne chceme teda hrať aktívne, úplne zabudnúť na nedeľný zápas a ukázať, že to bol iba taký jednorazový omyl. Budeme musieť byť kompaktní, bojovať a nechať tam všetko. Potom to môžeme zvládnuť," myslí si slovenský obranca Dávid Hancko. Podľa neho môže prehra so Slováckom zafungovať ako facka: "Verím, že každý jeden z nás to uchopí správne a kopne nás to do zadku. Každý musí začať od seba." Duel sa bude hrať za prísnejších bezpečnostných podmienok vzhľadom na incidenty v prvom vzájomnom dueli. Európska futbalová únia (UEFA) dokonca vymenovala na zápas "security officera", čo je signál, že stretnutie považuje za rizikové. V Glasgowe sa dá očakávať búrlivá atmosféra. "Osobne sa na to teším, bude tam veľa ľudí a možno aj vypredané. Pozerám sa na to s nadšením," dodal Hancko pre klubový web.Okrem Lyonu už majú istotu postupu do jarnej časti EL aj Eintracht Frankfurt a West Ham, ktorí môžu vo svojich skupinách skončiť najhoršie na druhej priečke. Šancu zaistiť si postup mal taliansky SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom, ktorý sa už v stredajšom predohrávanom zápase C-skupiny predstavil na ihrisku Spartaka Moskva. Spečatiť ho môže aj AS Monaco v B-skupine, ak aspoň remizuje doma s Realom Sociedad a PSV nevyhrá nad Sturmom Graz. V prípade "víťazstva" budú mať kniežatá isté víťazstvo v skupine a teda aj účasť v osemfinále.Blízko postupu sú aj Galatasaray v "éčku", Braga v "efku" a Leverkusen v G-skupine. V nej je Ferencváros Budapešť so slovenským reprezentantom Róbertom Makom po štyroch prehrách stále bez bodu, maďarský tím už s určitosťou skončí v tabuľke na poslednej štvrtej priečke. Vo štvrtok zabojuje o prvé body na štadióne druhého Betisu Sevilla, ktorá zaostáva za vedúcim Leverkusenom o tri body. Bayer hostí tretí Celtic Glasgow.V H-skupine sa Genk so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským predstaví na pôde Dinama Záhreb, s ktorým si to rozdá v priamom súboji o druhú postupovú miestenku. Dinamo figuruje momentálne so 6 bodmi na druhej priečke a zaostáva už za istým postupujúcim West Hamom o štyri body, tretí Genk stráca na chorvátsky tím dva body, takže prípadná prehra by znamenala pre belgického zástupcu pred záverečným kolom definitívnu stopku.



A-skupina

21.00 Bröndby IF - Olympique Lyon



21.00 Glasgow Rangers - Sparta Praha





tabuľka A-skupiny:

1. Lyon 4 4 0 0 12:3 12**



2. Sparta 4 1 1 2 4:7 4



3. Rangers 4 1 1 2 3:4 4



4. Bröndby 4 0 2 2 1:6 2

**istota postupu do osemfinále a prvenstva v skupine









B-skupina

21.00 PSV Eindhoven - Sturm Graz



21.00 AS Monaco - Real Sociedad San Sebastian





tabuľka B-skupiny:

1. Monaco 4 2 2 0 4:2 8



2. San Sebastian 4 1 3 0 5:4 6



3. Eindhoven 4 1 2 1 7:5 5



4. Graz 4 0 1 3 2:7 1









C-skupina

21.00 Leicester City - Legia Varšava





tabuľka C-skupiny:

1. Neapol 4 2 1 1 11:6 7



2. Legia 4 2 0 2 3:7 6



3. Leicester 4 1 2 1 7:7 5



4. Spartak 4 1 1 2 7:8 4









D-skupina

21.00 Eintracht Frankfurt - FC Antverpy



21.00 Olympiakos Pireus - Fenerbahce Istanbul







tabuľka D-skupiny:

1. Frankfurt 4 3 1 0 7:3 10*



2. Olympiakos 4 2 0 2 7:6 6



3. Fenerbahce 4 1 2 1 6:6 5



4. Antverpy 4 0 1 3 3:8 1



*istota postupu do šestnásťfinále









E-skupina

18.45 Galatasaray Istanbul - Olympique Marseille



18.45 Lokomotiv Moskva - Lazio Rím







tabuľka E-skupiny:

1. Galatasaray 4 2 2 0 3:1 8



2. Lazio 4 1 2 1 4:3 5



3. Marseille 4 0 4 0 3:3 4



4. Lokomotiv 4 0 2 2 2:5 2









F-skupina

18.45 FC Midtjylland - Sporting Braga



18.45 CZ Belehrad - Ludogorec Razgrad







tabuľka F-skupiny:

1. Braga 4 3 0 1 9:5 9



2. Crvena zvezda 4 2 1 1 4:3 7



3. Midtjylland 4 1 2 1 4:5 5



4. Ludogorec 4 0 1 3 3:7 1









G-skupina

18.45 Bayer Leverkusen - Celtic Glasgow



18.45 Betis Sevilla - Ferencváros Budapešť





tabuľka G-skupiny:

1. Leverkusen 4 3 1 0 11:2 10



2. Betis 4 2 1 1 8:9 7



3. Celtic 4 2 0 2 8:10 6



4. Ferencváros 4 0 0 4 4:10 0







H-skupina

18.45 Dinamo Záhreb - KRC Genk



18.45 Rapid Viedeň - West Ham United





tabuľka H-skupiny:

1. West Ham 4 3 1 0 9:2 10*



2. Dinamo 4 2 0 2 7:5 6



3. Genk 4 1 1 2 3:8 4



4. Rapid 4 1 0 3 3:7 3

*istota postupu do šestnásťfinále