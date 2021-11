Slovenskí paralyžiari a curleri na vozíku už majú účasť na ZPH 2022 istú, parahokejisti ešte musia zabojovať

Parahokejisti ešte musia zabojovať

Slováci s istou miestenkou na ZPH 2022:

Paraalpské lyžovanie: Miroslav Haraus (navádzač Maroš Hudík), Martin France, Petra Smaržová, Henrieta Farkašová (navádzač Michal Červeň), Alexandra Rexová (navádzačka Eva Trajčíková), Jakub Krako (navádzač Branislav Brozman), Marek Kubačka (navádzačka Mária Zaťovičová)

Curling na vozíku: Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa, Radko Ďuriš, Monika Kunkelová, Peter Zaťko





24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Spolu osem miesteniek v paraalpskom lyžovaní a ďalšiu v curlingu majú slovenskí reprezentanti zaistené rovných 100 dní pred začiatkom zimných paralympijských hier v Pekingu.Čínska metropola bude ZPH hostiť od. O 82 medailových kolekcií by malo bojovať spolu 736 športovcov v šiestich odvetviach.Šancu prebojovať sa do Pekingu majú ešte slovenskí parahokejisti, ktorí v piatok vstúpia do kvalifikačného turnaja v nemeckom Berlíne. V konkurencii Švédov, Japoncov, Nórov, Talianov a Nemcov budú Slováci bojovať o jednu z dvoch miesteniek na ZPH."Budeme sa musieť riadne prerúbať tým kvalifikačným lesom, lebo to vyzerá tak, že postúpiť z A-kategórie bolo ľahšie ako uspieť v tejto kvalifikácii. Stretnú sa tam asi najvyrovnanejšie tímy v histórii a budú rozhodovať detaily,“ povedal kapitán tímu Marián Ligda podľa webu paralympic.sk.Súťaže zimných paralympijských hier sa uskutočnia v troch lokalitách. V Pekingu sú na programe súboje v curlingu na vozíku a parahokeji, stredisko Jen-čching bude hostiť súťaže v paraalpskom lyžovaní a v Čang-ťia-kchou sa uskutočnia boje v parasnoubordingu a paraseverskom lyžovaní (beh na lyžiach a biatlon).Rovnako ako počas februárových ZOH v rovnakom dejisku aj ZPH sa uskutočnia v uzatvorenej bubline s testovaním na ochorenie COVID na dennej báze.Na predchádzajúcich ZPH, ktoré sa v zime 2018 konali v juhokórejskom Pjongčangu, si športovci slovenskej výpravy vybojovali spolu 11 medailí (6-4-1), všetky v paraalspkom lyžovaní.