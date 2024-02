Sparta Praha sa v osemfinále Európskej ligy stretne s Liverpoolom

Súperom futbalistov Sparty Praha v osemfinále Európskej ligy bude FC Liverpool. Prvý duel odohrá český šampión, ktorého dres si oblieka aj slovenský reprezentačný krídelník Lukáš Haraslín, 7. marca doma na Letnej. Odveta je na programe o týždeň neskôr na Anfielde. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, v ktorom boli víťazi ôsmich skupín nasadení a postupujúci z play off nenasadení.





Sparta sa do osemfinále prebojovala z play off, v ktorom vyradila Galatasaray Istanbul. V domácej odvete proti lídrovi tureckej ligy strelil Haraslín postupový gól Pražanov a celkovo má na konte v tomto ročníku EL tri presné zásahy. "Liverpool je obrovský klub. Budú to pre nás ďalšie veľké zápasy, mnoho hráčov a fanúšikov sa na ne bude tešiť. Bude to pre nás ďalšia veľká výzva. Zatiaľ som vôbec nepremýšľal nad tým, ako súpera zdolať. Budeme sa chcieť prezentovať naším štýlom hry," povedal pre klubovú televíziu dánsky trenér Sparty Brian Priske.Druhého českého zástupcu v súťaži Slaviu Praha, v ktorej pôsobia Ivan Schranz a Michal Tomič, čaká v osemfinále AC Miláno. Taliansky tím prešiel v play off cez Stade Rennes. "Som šťastný, že sa stretneme s ďalším veľkoklubom, to je vždy naše prianie. Je skvelé, že prídu takí hráči ako Leao, Giroud, Loftus-Cheek. Som nadšený, že sa môžeme stretnúť s hegemónom 90. rokov a tímom, ktorý je pre mňa na úrovni Ligy majstrov," povedal pre české médiá tréner Slavie Jindřich Trpišovský.Suverénny líder nemeckej Bundesligy Bayer Leverkusen nastúpi proti Karabachu Agdam. Azerbajdžanský tím sa do vyraďovacej fázy dostal prvýkrát v histórii. West Ham United, ktorý v minulej sezóne vyhral Európsku konferenčnú ligu, narazí na SC Freiburg. Tretí anglický zástupca v súťaži Brighton & Hove Albion zabojuje o postup proti AS Rím.Finále EL sa bude hrať 22. mája v Dubline. V minulom ročníku získal trofej španielsky tím FC Sevilla, ktorý v tejto sezóne účinkoval v Lige majstrov.

žreb osemfinále Európskej ligy 2023/2024:



Sparta Praha - FC Liverpool



Olympique Marseille - Villarreal CF



AS Rím - Brighton & Hove Albion



Benfica Lisabon - Glasgow Rangers



SC Freiburg - West Ham United



Sporting Lisabon - Atalanta Bergamo



AC Miláno - Slavia Praha



Karabach Agdam - Bayer Leverkusen





ďalší program Európskej ligy 2023/2024:



7. marca: prvé zápasy osemfinále



14. marca: odvety osemfinále



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



11. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



18. apríla: odvety štvrťfinále



2. mája: prvé zápasy semifinále



9. mája: odvety semifinále



22. mája: finále (Dublin)