Peter Sagan musí v Taliansku podstúpiť na operáciu, trápia ho problémy so srdcom

200 úderov za minútu

Operácia bude vo vychýrenej nemocnici

23.2.2024 (SITA.sk) - V minulosti elitného slovenského reprezentanta v cestnej cyklistike Petra Sagana čaká operácia srdca Ako informuje web sport24.sk, tridsaťštyriročného žilinského rodáka trápi abnormálna tachykardia. A to môže nabúrať aj jeho plány v lete štartovať v horskej cyklistike na OH v Paríži Sagan počas ostatného víkendu spadol počas pretekov, ktoré však napokon dokončil.„Hneď po nich začal riešiť problémy so srdcom. Saganovi sa po pretekoch ihneď vybavil scenár Sonyho Colbrelliho, ktorý musel pre problémy so srdcom ukončiť kariéru. Tourminátorova tepová frekvencia presahovala 200 úderov za minútu, čo sa doposiaľ v jeho kariére ešte nestalo. Maximum sa vždy pohyboval okolo 190 úderov za minútu. Údaje z meracích zariadení ako prvý zanalyzoval tréner Patxi Vila," referuje sport24.sk.Slovenský reprezentant sa mal hneď obrátiť na kardiológa Roberta Corsettiho, ktorého pozná od začiatku profesionálnej kariéry. „V utorok už sedel v jeho ordinácii v Imole. V ten istý deň a aj v stredu absolvoval niekoľko testov vrátane testu maximálnej námahy na cykloergometri," uviedol spomenutý zdroj.Testy potvrdili, že pri vysokej intenzite fyzickej námahy u slovenského jazdca prudko vzrastie tep.„Sagan so svojim tímom sa ihneď rozhodli, že podstúpi operáciu srdca - abláciu na kontrolu elektrických impulzov. Operovať ho budú vo vychýrenej univerzitnej nemocnici Lancisi v Ancone pod vedením profesora Antonia Della Russa za prítomnosti samotného doktora Corsettiho," doplnil sport24.sk. Súčasťou zákroku je aj zavedenie katétra priamo do srdca.Podľa lekárov nie je dôvod na pesimizmus, pretože operácia ani samotné problémy by nemali byť prekážkou v pokračovaní Saganovej kariéry.