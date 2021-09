Sparta sa kajá za hanlivé pokriky „Poľskí Židia“, hokejový klub sa po zápase ospravedlnil vedeniu Třinca

Ospravedlnenie prišlo okamžite

Na rôzne nadávky si zvykli

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nedávny súboj najvyššej českej hokejovej súťaže medzi Spartou Praha Třincom (4:7) priniesol so sebou hanlivé pokriky z hľadiska. V 35. min sa z hľadiska z domáceho kotla fanúšikov ozvali smerom k hráčom hostí antisemitské zvolania "Poľskí Židia".Pražský klub sa po zápase od pokrikov tohto typu rozhodne dištancoval a ospravedlnil sa nielen na sociálnych sieťach, ale aj svojmu súperovi. Slovenský šéf českého hokejového majstra Ján Moder privítal rýchlu reakcie zo strany Sparty. Poslala ju generálna riaditeľka hokejovej Sparty Praha Barbora Snopková."Musím oceniť, že k nám zo Sparty okamžite prišlo ospravedlnenie za nevhodné skandovanie fanúšikov. Krásne gesto," povedal Ján Moder podľa webu isport.cz "Ja som na tom zápase v Prahe nebol, ale sledoval som ho online. Musím povedať, že takýto typ pokrikov je nešťastný. Na rôzne nadávky sme si už zvykli my aj Sparta, ale toto bolo priveľa. Na druhej strane potešilo nás, že sme si ako kluby navzájom porozumeli. Verím, že to pomôže upokojiť vášne a že to medzi nami a Spartou bude iskriť len na ľade. Tešíme sa na ďalšie zápasy," dodal Moder.V spomenutom zápase 4. kola majstrovský Třinec vyhral na ľade Sparty Praha 7:4 a traja zo šiestich Slovákov v tíme hostí bodovali. Najviac sa zaskvel krídelník tretieho útoku Patril Hrehorčák s dvoma gólmi. Jeho spoluhráči z útoku Miloš Roman a Tomáš Marcinko si pripísali dve, resp. jednu asistenciu. Třinec je v tabuľke tretí, Sparta až dvanásta.