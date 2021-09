Volejbalisti Talianska v dráme zdolali Slovincov a získali siedmy titul majstrov Európy (video)

V zápase o bronz triumf Poliakov





Taliansko je so 7 zlatými a celkovo štrnástimi medailami druhá najúspešnejšia krajina histórie ME mužov vo volejbale. Na čele sú reprezentanti bývalého Sovietskeho zväzu so 14 medailami, ale až dvanásť z nich bolo zlatých. Všetky pochádzajú z éry do roku 1991. Tretie je bývalé Československo s bilanciou 3 zlaté a 4 strieborné medaily.





Slovinci tretíkrát strieborní

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansko vládne európskemu volejbalu. Dva týždne po ženách získali titul kontinentálnych šampiónov aj talianski muži. Vo finále v poľských Katoviciach Taliani zdolali Slovincov 3:2 (-22, 20, -20, 20, 11) a po siedmy raz sa tešia z víťaznej trofeje.Medzi šiestym a siedmym titulom však mali 16-ročnú prestávku. Bronz si vybojovali Poliaci, ktorí v domácej Arene Spodek zdolali Srbov 3:0 (22, 16, 22). Slováci na EuroVolley 2021 nepostúpili zo základnej skupiny do vyraďovacej časti a obsadili konečné 19. miesto v konkurencii 24 tímov.Finálovú drámu Taliani otočili vo svoj prospech zo stavu 1:2 na sety a 2:5 v úvode štvrtého setu. Rozhodujúci tajbrejk ovládli zverenci trénera Ferdinanda de Giorgiho 15:11 najmä vďaka skvelému výkonu smečiara Danieleho Laviu, ktorí v celom zápase nazbieral 21 bodov. Taliani na ME 2021 vyhrali všetkých deväť zápasov.V základnej skupine v Ostrave im vzali jeden set len Bulhari a domáci Česi. Slovincov "vyprášili" 3:0 v čase, keď netušili, že sa s nimi stretnú ešte raz vo finále. Najužitočnejším hráčom turnaja sa stal kapitán a nahrávač Talianov Simone Giannelli. Zatiaľ čo Taliani sa tešia zo siedmeho titulu, Slovinci po rokoch 2015 a 2019 opäť dokráčali "iba" k striebru."Toto naše víťazstvo je úžasné. Máme skvelú partiu a potvrdili sme to aj v zápasoch. Naše srdcia boli kľúčom k víťazstvám. Výborne sme podávali a vo všeobecnosti sme hrali dobre. Som naozaj veľmi šťastný," vyhlásil Daniele Lavia na webe EuroVolley 2021."Hrali sme dobre, ale len v niektorých momentoch. Tie sme potom striedali s ľahkými chybami. Prehra vo finále bolí, ale pred majstrovstvami Európy by sme finálovú účasť brali. Sme preto vďační za medailu," komentoval kapitán Slovincov Tine Urnaut.