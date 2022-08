Spartak Trnava aj DAC Dunajská Streda skončili v pohárovej Európe, svojim súperom podľahli aj v odvetách

Spartak hral ofenzívne

DAC bol rovnocenným súperom

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Účinkovanie v pohárovej Európe v sezóne 2022/2023 sa vo štvrtok skončilo pre FC Spartak Trnava aj FC DAC 1904 Dunajská Streda Obe uvedené družstva v 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy po minulotýždňových prehrách v domácom prostredí podľahli svojim súperom aj v odvetách.Trnavčania s celkovým skóre 0:3 nestačili na poľský RKS Raków Čenstochová, tím zo Žitného ostrova so skóre 0:2 vypadol s rumunským FCSB. Oba slovenské tímy sa teraz už môžu venovať účinkovaniu v domácich súťažiach.Trnavčania počas minulého týždňa prehrali s poľským vicemajstrom 0:2 a pred odvetou mali náročnú úlohu. V Poľsku hrali ofenzívne, ale svoje šance nepremenili.V 68. minúte o výsledku rozhodol ukrajinský legionár Vladyslav Kočergin, ktorý potrestal chybu hostí v strede poľa."Vedeli sme, že nebudeme mať v tomto zápase veľa gólových príležitostí. Sústredili sme sa na to, že keď tá prvá príde, aby sme ju premenili. Tá prišla v 30. minúte, ale Ristovski ju nepremenil. Pokiaľ by sme išli do vedenia, tak by bolo všetko otvorené, pretože to bola najväčšia šanca v prvom polčase. V druhom polčase bol plán, že prestriedame dvoch hráčov, pripravených sme mali Koštrnu a Yusufa, aby sme sa ešte viac tlačili dopredu, lebo v prvom polčase to bolo odbojované. Aj v druhom polčase sme mali jednu šancu. Pokiaľ s takýmto súperom nie je efektívni, tak nemôžeme postúpiť. My sme si postup prehrali v prvom zápase. Súper o niečo lepší je, má lepší káder, ale my vieme hrať s ťažšími súpermi, ale potrebujeme byť efektívni v koncovke a to sme neboli ani v prvom, ani v tomto druhom,“ zhodnotil kouč trnavského kolektívu Michal Gašparík podľa oficiálneho klubového webu.DAC po prehre 0:1 doma podľahol rumunskému súperovi rovnakým výsledok aj v Bukurešti. Dunajská Streda inkasovala v odvete v 28. minúte, brankára Daniela Veszelinova prekonal Ioan Cordea a spečatil postup pre FCSB.Zverenci trénera Adriana Guľu boli v odvetnom stretnutí rovnocenným súperom pre domáceho favorita, ale v koncovke nepochodili a bez streleného gólu nemohli pomýšľať na postup.