Vráti sa Zdeno Chára k tímu Boston Bruins alebo ukončí kariéru? Expert vidí aj ďalšie možnosti

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa stále nerozhodol, či a kde bude pokračovať v kariére.Zámorský expert Michael DeRosa z magazínu The Hockey Writers si myslí, že by sa mohol vrátiť do klubov Boston Bruins alebo New York Islanders , prípadne odovzdať svoje skúsenosti v New Yorku Rangers Štyridsaťpäťročný šesťnásobný hokejista roka na Slovensku má za sebou už 1880 zápasov počas 24 sezón v kanadsko-americkej profilige, pôsobil v nej aj v tímoch Ottawa Senators "Boston už podpísal ročné zmluvy pre budúci ročník s Patricom Bergeronom a Davidom Krejčím, takže by v tíme opäť mohli privítať aj Cháru. Určite už by nebol kapitán a nehral by v prvej formácii, ale jeho tvrdosť a skúsenosti sú veľmi cenné. Chára stále môže zabojovať o miesto v nižších obranných pároch," myslí si DeRosa.Podľa neho však Bruins musia najskôr uvoľniť miesto pod platovým stropom, aby mohli podpísať zmluvu s Chárom.Môžu to urobiť napríklad výmenou Mika Reillyho, ktorý zarába 3 milióny dolárov. Chára síce nie je útočný typ ako on, ale je tvrdší a odolnejší.V prípade, že sa Chára rozhodne ukončiť kariéru, DeRosa odporúča vedeniu Bostonu podpísať s ním kontrakt na jeden deň."Je obrovskou osobnosťou v histórii klubu a zaslúži si ukončiť kariéru práve s ním. Každopádne, bude zaujímavé sledovať, či sa ešte nejakým spôsobom dajú dokopy," dodal expert na margo držiteľa Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL z roku 2009 a víťaza Stanleyho pohára z roku 2011.Kapitánom Bruins bol Chára celých 14 sezón od jeho príchodu v roku 2006 až do odchodu v roku 2020.DeRosovi sa pozdáva aj myšlienka Chárovho pokračovania u "ostrovanov", za ktorých hrával v sezóne 2021/2022."Bol slušným prínosom pre obranu Islanders, zaznamenal dva góly, 14 bodov a 8 plusových bodov v 72 zápasoch. Hral tiež veľmi tvrdo, keďže nazbieral 85 trestných minút a rozdal 125 bodyčekov. Je ťažké uveriť tomu, že by bol generálny manažér Lou Lamoriello úplne proti tomu, aby ho mal naďalej v tíme," uviedol expert, podľa ktorého majú Islanders dosť peňazí na podpis Cháru.Aj keď majú k dispozícii mladých obrancov Robina Sala a Sebastiana Aha, Chára môže byť istotou v zadných radoch, kým sa obaja etablujú.DeRosa nevylučuje ani možnosť, že dvojnásobný vicemajster sveta zakotví u newyorských "jazdcov", ktorí budú chcieť nadviazať na úspešný ročník."Získať skúsenosti víťaza Stanleyho pohára určite stojí za to. Rozhodne by im neuškodilo mať v obrane niekoho tak skúseného. Majú tiež priestor na to, aby mu ponúkli zmluvu s minimálnym platom," skonštatoval odborník.Účastník siedmich MS a troch olympiád môže byť podľa neho aj v tíme Rangers mentorom mladých obrancov.Všetky spomenuté kluby Chárovi vyhovujú, keďže ako sám uviedol, kvôli rodine sa nechce sťahovať a pôjde len do klubu z východného pobrežia USA.