Spartak Trnava angažoval Švéda, ktorý sa podobá na Zlatana Ibrahimoviča

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Spartak Trnava bude mať v tíme Švéda, ktorý sa výzorom, gestikuláciou aj balkánskymi koreňmi podobá na Zlatana Ibrahimoviča. Dijan Vukojevič má 24 rokov, hrá na poste ofenzívneho stredopoliara a do slovenského Ríma prichádza z druholigového švédskeho Norrby IF."Ide o veľmi zaujímavý typ ofenzívneho hráča s veľkým potenciálom na zlepšovanie sa. Sme veľmi radi, že sa nám ho po dlhšom skautingu podarilo dotiahnuť. Je využiteľný vo viacerých útočných pozíciách a očakávame od neho podiel na zvyšovaní našich ofenzívnych štatistík,“ povedal športový riaditeľ trnavského klubu Andrej Kostolanský, cituje ho portál trnavskyhlas.sk."Spartak som poznal z účinkovania v Európskej lige, kde odohral dobré zápasy a viem, že je to klub s veľkou históriou. Pozrel som si nádherný štadión a páči sa mi aj mesto. Viem, že klub má výborných fanúšikov a zistil som, že je tu veľmi silná futbalová komunita,“ uviedol Dijan Vukojevič pre klubový web Spartaka Trnava.Futbalistom Trnavy patrí po jeseni šiesta priečka v tabuľke Fortuna ligy. Z 18 ligových kôl vydolovali 23 bodov za 7 víťazstiev, 2 remízy a 9 prehier. Vukojevič podotkol, že sa veľmi teší na začiatok jarnej časti sezóny."Viem, že hráme prvý zápas proti Slovanu a je to najväčšie slovenské derby. Verím, že fanúšikovia utvoria výbornú atmosféru. Mojím cieľom je pomôcť tímu dostať sa do silnej šestky a byť čo najvyššie,“ dodal Vukojevič.