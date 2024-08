Spartak Trnava chce v krakovskej odvete kontrolovať viac hru. Nič nie je rozhodnuté, hovorí tréner Gašparík

Tím musí byť v odvete rozumný

14.8.2024 (SITA.sk) - Futbalový FC Spartak Trnava už odletel do Poľska na odvetné stretnutie 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy na pôde poľského tímu Wisla Krakov, v ktorom chce tretie družstvo plynulej sezóny najvyššej slovenskej súťaže udržať dvojgólový náskok z prvého stretnutia.Zverenci trénera Michala Gašparíka v domácom prostredí triumfovali 3:1, na postup ďalej im tak bude stačiť aj prípadná prehra o jeden gól. Podľa hlavného kouč Trnavčanov je pred odvetou stále všetko otvorené.„Na druhý zápas sa dokážeme vždy lepšie pripraviť, preto aj verím, že budeme mať stretnutie oveľa viac pod kontrolou ako v prvom dueli. Opticky druhý polčas možno vyzeral, že sme Wislu zvalcovali, ale aj oni tam mali svoje šance, ktorým potrebujeme predísť. V tom hlavne apelujem na hráčov, že musíme ich typické veci dostať pod kontrolu," uviedol Gašparík pred odchodom do Poľska podľa webu trnavskyhlas.sk Hlavný tréner Trnavčanov si myslí, že jeho tím musí byť v odvete rozumný. „Nič nie je rozhodnuté, jeden gól môže všetko zmeniť. Ak by sme dali gól, môžeme rozhodnúť, ak by skóroval súper, dostane sa na koňa. Dôležité bude duel dostať pod kontrolu. Musíme byť vpredu nebezpeční, nielen brániť. Verím, že našou kvalitou dokážeme súpera eliminovať a dostať súboj do roviny, ktorú potrebujeme," pokračoval.Kým Spartak mal počas ostatného víkendu ligové voľno, Wisla absolvovala súboj II. ligy proti Chorzówu a zvíťazila 3:1. „Hrali v rovnakom rozostavení a v podobnej zostave ako u nás v prvom zápase. Tiež ich trápia zranenia, takže nemajú veľmi na výber v kádri. Bolo však vidieť, akú psychickú vzpruhu mužstvo získa, keď strelí gól. Zdvihli sa výkonnostne a nakoniec mali vydarený večer. Na zápase bolo vyše 20-tisíc ľudí. Uhrali dôležitý výsledok a myslím si, že do odvety pôjdu sebavedomo a budú veriť, že tak ako dali tri góly Ruchu, dajú ich aj nám," poznamenal Gašparík.Trnavčania si pred cestou do Poľska rozobrali prvé meranie síl. „Zápas sme si celý prešli a presne vieme, čo sa dialo. Aj súper menil počas hry systémové prvky. Buď hrajú 4-2-3-1 so stredovými hráčmi, alebo to dajú 'echt' 4-4-2 s dvoma útočníkmi," dodal hlavný tréner.Ak Spartak postúpi do play-off EKL, absolvuje stretnutia proti nórskemu FK Molde alebo belgickému Cercle Bruggy, začínal by opäť doma.