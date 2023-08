Spartak Trnava má pred sebou náročnú úlohu, spolieha sa na podporu divákov a vypredaný štadión (foto+video)

Snaha o vypredaný duel

Náskok Poliakov

Vlani vypadol v 3. predkole

16.8.2023 (SITA.sk) - Futbalisti FC Spartak Trnava majú pred štvrtkovou odvetou 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 proti poľskému Lechu Poznaň pred sebou ťažkú, no nie nezvládnuteľnú úlohu.„Andeli“ na domácom Štadióne Antona Malatinského budú chcieť zmazať mankoz úvodného duelu v Poľsku a dúfajú, že početná divácka kulisa im pomôže k postupu do play-off. Na zápas už predali viac ako 10-tisíc lístkov. Brankár Dobrivoj Rusov si praje, aby bol duel vypredaný.„Verím, že to padne a že naši nesklamú. Kedy, keď nie teraz. Má byť dobré počasie, takýto súper a takýto zápas si zaslúži, aby bol vypredaný,“ poznamenal 30-ročný gólman na klubovom webe. Poliaci síce majú náskok, ale Rusov tvrdí, že v Trnave sa im bude dýchať veľmi ťažko.„Oni sú doma veľmi silní, ale zápas v Trnave bude vyzerať inak. Spoliehame sa na podporu divákov. Oni ju mali silnú doma, verím, že my ju budeme mať teraz a bude to veľký zápas. Z minulosti vieme, že sa nám veľké zápasy darili a verím, že sa nám aj teraz podarí,“ doplnil.Spartak si odložil víkendový duel 2. kola s Košicami. Viacerí hráči však boli v akcii v drese druholigových Malženíc , ktoré sú rezervou trnavského mužstva. Na ich výkony sa prišiel osobne pozrieť aj tréner „áčka“ Michal Gašparík ml. Malženice v spomenutom dueli zvíťazili nad Tatranom Prešov„Všetci hrali veľmi dobre, hlavne tých prvých šesťdesiat minút. Bolo cítiť, že obrana bola od nás. Šulek s Ujlakym spolu dobre fungovali a bez problémov vyriešili všetky nebezpečné situácie. 'Dobo' v bránke vychytal nulu, riadil si defenzívu a pomohol mužstvu svojimi zákrokmi, takže celkovom som bol spokojný,“ poznamenal lodivod Spartaka.Spartak Trnava vypadol vlani v 3. predkole EKL s iným poľským družstvom Raków Čenstochová , v roku 2021 stroskotal na izraelskom Maccabi Tel Aviv . V minulosti sa naposledy predstavil na jeseň v skupinovej časti niektorého z pohárov v ročníku 2018/2019, v Európskej lige vtedy získal sedem bodov.Ak Trnavčania postúpia cez Lech Poznaň, o skupinovú časť EKL budú bojovať s českou Slaviou Praha alebo ukrajinským družstvom SC Dnipro-1 v závislosti od toho, ktorý z týchto tímov neuspeje v 3. predkole Európskej ligy. Slavia v minulotýždňovom úvodnom stretnutí zdolala doma Dniproaj vďaka dvom gólom slovenského reprezentačného útočníka Ivana Schranza , ktorý v minulosti hrával za trnavský Spartak.