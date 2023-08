Spartak Trnava môže prvýkrát prejsť cez 3. predkolo EKL, v Poznani si udržal šancu na postup (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Lech hral nátlakovo

Môžu bojovať s českou Slaviou

11.8.2023 (SITA.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava si vo štvrtok udržali šancu na postup do play-off o účasť v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 , v úvodnom zápase 3. kvalifikačného kola prehrali na pôde poľského tímu Lech Poznaň tesne 1:2.O zmazanie jednogólovej straty sa Trnavčania pokúsia v budúcotýždňovej domácej odvete, ktorá je na programe vo štvrtokSELČ.V Poznani v prvom polčase gól nepadol, no hneď po zmene strán poslal Lech do vedenia Filip Marchwinski. V 63. minúte zvýšil náskok domácich na 2:0 Nór Kristoffer Velde, no hráčom Spartaka sa podarilo dosiahnuť kontaktný gól. V 87. minúte znížil stav na konečných 1:2 Lukáš Štetina "Vedeli sme, že Lech začne aktívne a bude hrať nátlakovo. Nedokázali sme sa pri našich ziskoch dlhšie udržať pri lopte a boli sme dlhé pasáže bez nej. Prvý polčas sme ustáli, čo tu nie je ľahké, ale nemalo by sa stať to, čo sa stalo v prvej minúte toho druhého. Následne Lech ožil a dostal sa ,na koňa'. Pomohli nám striedajúci hráči, dostali sme sa späť do zápasu a znížili sme po štandardke. Pri troche šťastia sme mohli aj vyrovnať. Pred zápasom sme chceli, aby to bolo otvorené pred odvetou a to sa nám splnilo. Lech to nebude mať u nás ľahké," zhodnotil duel v Poznani tréner Spartaka Michal Gašparík ml. podľa klubového webu.Spartak Trnava vypadol v 3. predkole EKL aj vlani s iným poľským družstvom Raków Čenstochová , v roku 2021 stroskotal na izraelskom Maccabi Tel Aviv . V minulosti sa naposledy predstavil na jeseň v skupinovej časti niektorého z pohárov v ročníku 2018/2019, v Európskej lige vtedy získal sedem bodov.Ak Trnavčania postúpia cez Lech Poznaň, o skupinovú časť EKL budú bojovať s českou Slaviou Praha alebo ukrajinským družstvom SC Dnipro-1 v závislosti od toho, ktorý z týchto tímov neuspeje v 3. predkole Európskej ligy.Slavia vo štvrtkovom úvodnom stretnutí zdolala doma Dnipro 3:0 aj vďaka dvom gólom slovenského reprezentačného útočníka Ivana Schranza, ktorý v minulosti hrával za trnavský Spartak.