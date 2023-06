Spartak Trnava nastúpi v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy proti lotyšskému FK Auda

Spartak začne vonku

Žilina môže hrať s Gentom

21.6.2023 (SITA.sk) - Stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone priniesol aj meno súpera pre FC Spartak Trnava , ktorý do Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 vstúpi v 2. kvalifikačnom kole.Ak z 1. kvalifikačného kola (13. a 20. júla) postúpia FC DAC 1904 Dunajská Streda MŠK Žilina , tiež už poznajú mená súperov.Trnava začne účinkovanie v pohárovej Európe 27. júla na pôde lotyšského tímu FK Auda, odvetu absolvuje Spartak doma o týždeň neskôr 3. augusta.Trnavčania boli pri žrebe medzi nasadenými mužstvami a mohli naraziť aj na český Bohemians 1905 z Prahy, švédsky Kalmar FF, litovský FK Kauno Žalgiris alebo maďarský Zalaegerszeg.Ak Dunajskostredčania prejdú cez FC Dila Gori zo Gruzínska, v druhom kole na nich čaká meranie síl s ukrajinským tímom Voskla Poltava. Prvý súboj by hral slovenský tím 27. júla vonku a odvetu o týždeň neskôr pred vlastnými fanúšikmi.Postupujúcemu z dvojice Dunajská Streda - FC Dila Gori mohol žreb prisúdiť aj turecký klub Adana Demirspor, azerbajdžanský FC Sabah, kazašský FC Ordabasy či postupujúci tím z 1. kvalifikačného kola EKL z dvojice FK Panevežys (Lit.) - Milsami Orhei (Mold.).MŠK Žilina čaká v prvom kole estónsky tím FC Levadia Tallinn a v prípade postupu si zmeria sily s belgickým klubom KAA Gent. Prvý duel by sa hral v Belgicku, odveta pod Dubňom.V hre pre "šošonov" v prípade účasti v 2. kvalifikačnom kole boli aj dánsky Midtjylland, fínsky KuPS z Kupia, či postupujúce družstvá z dvojíc Linfield FC (Sev. Ír.) - KF Vllaznia Shköder (Alb.) a FC Riga (Lot.) - Víkingur Reykjavík (Isl.).