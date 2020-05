Spartak Trnava opustí Grendel, klub sa rozhodol nepredĺžiť s ním zmluvu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Po takmer dvoch rokoch sa rozchádzajú cesty slovenského fortunaligového klubu FC Spartak Trnava a 31-ročného stredopoliara Erika Grendela. Futbalista sa v ostatných týždňoch nepripravoval s A-tímom, dôvodom bolo zranenie.Grendel má s klubom zmluvu len do konca mája a Spartak sa rozhodol nevyužiť opciu na jej predĺženie. Informáciu priniesol oficiálny web klubu."Aktuálna situácia nás prinútila intenzívnejšie sa pozerať do budúcnosti a rozhodli sme sa využiť zvyšok sezóny a ďalšie obdobie na omladenie mužstva. Korektne sme sa dohodli, že v spoločnej spolupráci pokračovať nebudeme a Erik to pochopil. Aj touto cestou by som mu chcel poďakovať za všetko, čo odviedol v prospech nášho klubu. Je to inteligentný človek, ktorý bol príkladom nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Prajem mu, nech ho obchádzajú zranenia, aby si predĺžil kariéru čo najdlhšie. V jeho novom pôsobisku mu želám veľa šťastia a úspechov,“ povedal športový FC Spartak Trnava Andrej Kostolanský.Pred príchodom do Trnavy v lete 2018 hral Grendel v Poľsku za Górnik Zabrze, predtým aj v Slovane Bratislava či Dubnici nad Váhom."Na Trnavu budem spomínať v tom najlepšom, lebo som tu zažil jednu z najkrajších častí kariéry, keďže sme hneď v tej prvej sezóne postúpili do skupiny Európskej ligy, čo asi nikto nečakal. Nasledujúca jar vyústila až do víťazstva v Slovenskom pohári a to sú okamihy, na ktoré budem stále spomínať. Na druhej strane ma pribrzdilo zranenie, a keď som sa do toho dostával, tak prišla zasa korona a všetko zmenila. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí mi v Spartaku pomáhali, fanúšikom a v neposlednom rade spoluhráčom, bez ktorých by tie úspechy neprišli,“ uviedol Grendel na webe Spartaka.Erik Grendel absolvoval za trnavský klub 52 súťažných zápasov a strelil v nich sedem gólov.