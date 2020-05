Tímy La Ligy môžu trénovať vo väčších skupinách, Real a Barcelona budú hrať v rozdielne dni

Nechcú opätovne spustiť pandémiu

Súboje bez divákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.5.2020 - Španielske futbalové kluby môžu od pondelka trénovať v 14-členných skupinách. Ide o ďalší krok k reštartu La Ligy, ktorú plánujú opätovne spustiť 11. júna. Počas uplynulého týždňa sa mohli účastníci najvyššej španielskej futbalovej súťaže pripravovať maximálne v desaťčlenných skupinách.Ide o postupné uvoľňovanie opatrení v krajine, ktorá patrí medzi najzasiahnutejšie v Európe pandémiou koronavírusu. Už od pondelka 1. júna budú môcť kluby trénovať bez obmedzení, ak sa situácia v Španielsku nezhorší."Máme za sebou veľmi ťažké a komplikované obdobie, ktoré so sebou priniesla pandémia. Nechceme je opätovne spustiť," povedal počas víkendu šéf ligy Javier Tebas, podľa ktorého by pokračovanie La Ligy malo obstarať mestské derby medzi FC Sevilla a Betisom Sevilla vo štvrtok 11. júna. "Návrat súťažného diania bude príležitosťou uctiť si všetkých, ktorí počas pandémie prišli o život," myslí si Tebas.Všetky súboje sa uskutočnia bez divákov na tribúnach. Odborníci v krajine predpokladajú, že fanúšikovia sa do hľadísk nevrátia skôr ako v jeseni. Keďže sa La Liga bude dohrávať aj v horúcich letných mesiacoch, vedenie súťaže začiatky súbojov plánuje posúvať na čo najneskoršie časy.Každý tím bude mať medzi svojimi zápasmi minimálne 72-hodinovú pauzu, Real Madrid a FC Barcelona budú hrať v rozdielne dni a neskoršie časy začiatkov duelov dostanú prednostne tímy z najhorúcejších oblastí. Hrať by sa nemalo skôr ako o 18.30 h. Vyvrcholenie súťaže je naplánované na nedeľu 26. júla.Jedenásť kôl pred koncom La Ligy je na čele FC Barcelona s dvojbodovým náskokom pred Realom Madrid.