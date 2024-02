Spartak Trnava postúpil do štvrťfinále Slovenského pohára, o triumfe v Košiciach rozhodol v závere

Začiatok im nevyšiel

Trnava išla do veľkého rizika

4.2.2024 (SITA.sk) - Obhajca prvenstva vo futbalovom Slovenskom pohári tím FC Spartak Trnava postúpil do štvrťfinále. Zverenci trénera Michala Gašparíka po zimnej pauze otvorili na pôde Košíc triumfom 3:2 druhú časť sezóny.Trnavčania poznajú už aj meno súpera vo štvrťfinále, opäť vycestujú na druhý koniec krajiny a predstavia sa pôde Michaloviec.Spartak v Košiciach dvakrát prehrával. Na presný zásah domáceho Žana Medveda však expresne rýchlo odpovedal vyrovnaním Kelvin Ofori, neskôr poslal Košice do vedenia Oleksandr Golikov.Triumf a postup si Trnava vybojovala až v závere, keď v 85. minúte vyrovnal na 2:2 Martin Šulek a o päť minút neskôr rozhodol Filip Bainovič."Po prestávke to bol veľmi zaujímavý zápas na naše pomery. Na to, že to bolo prvé kolo, sa hralo na dobrom trávniku. Začiatok zápasu nám absolútne nevyšiel, horeli sme v defenzíve a odzrkadlilo sa to na skóre. Spokojný som bol s ofenzívou, vytvárali sme si gólové situácie. Druhý polčas sme do toho šliapli, veľmi dobre sme boli nachystaní fyzicky a boli sme odmenení. To, čo nám nevychádzalo celý zápas, že tie centre nenachádzali našich hráčov, sa nám vrátilo na konci, keď naše góly padli práve po centroch. Boli sme šťastnejší, hoci sme boli už jednou nohou z pohára preč, ale sme späť a ideme ďalej," zhodnotil kouč Gašparík podľa oficiálneho webu svojho klubu.Podľa domáceho kormidelníka Jána Kozáka mladšieho sa v sobotu hral v Košiciach výborný zápas."Pred prvým zápasom sú očakávania, neviete čo bude. Prvý polčas bol výborný z našej strany, hoci Trnava má svoju kvalitu a mala aj šance. Chceli sme to v druhom polčase udržať a byť aktívni. Trnava išla v závere do veľkého rizika, čo jej nakoniec vyšlo. Smutný koniec pre nás, tento zápas by si zaslúžil vyvrcholenie v podobe penált. Gratulujeme Trnave, pre sa nás jeden sen v podobe pohára skončil a naším ďalším cieľom je záchrana," poznamenal.Osemfinále SP uzavrie duel medzi Slovanom Bratislava Žilinou , víťaz tohto merania síl nastúpi proti Podbrezovej. Vo štvrťfinále sa tiež Lipany predstavia proti Skalici a Dunajská Streda proti Ružomberku.