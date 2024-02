Juniorka Viktória Chladoňová získala bronz na MS v cyklokrose, výsledok si veľmi váži (video)

Vojtíšková bola trinásta

Blato sa lepilo na kolesá



Women Junior ???? at the 2024 UCI Cyclo-cross World Championships:

???? Célia Gery (FRA)

???? Cat Ferguson (GBR)

???? Viktória Chladonová (SVK)#Tabor2024 pic.twitter.com/2dSqQrepoi



Do pretekov vložila srdce a dušu

4.2.2024 (SITA.sk) - Na majstrovstvách sveta v cyklokrose v českom Tábore potvrdila slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová výkony a výsledky z celej sezóny. Darilo sa jej na rôznych podujatiach a súťažný ročník zavŕšila bronzom na svetovom šampionáte.Na MS v cyklokrose malo Slovensko svojho zástupcu na pódiu po dlhých šestnástich rokoch, predtým naposledy si vybojoval striebro Peter Sagan ešte v roku 2008.Nad sily talentovanej slovenskej pretekárky boli iba zlatá Francúzka Célia Greyová a strieborná Britka Cat Fergusonová, obe Chladoňovej "ušli" až v záverečnom z troch kôl.V úvode pretekov sa na čele poradia istý čas držala aj Sofia Ungerová, ktorá napokon obsadila 29. priečku. Trinásta skončila tretia Slovenka Dorota Vojtíšková.„Pocity pri dojazde do cieľa bolo hlavne obrovské šťastie. Veľmi si tento výsledok vážim, snažila som sa ísť na maximum. Podmienky mi vyhovovali, aj keď blato je silovejšie a náročnejšie na výkon, oproti podmienkam, ktoré sme tu zažili minulý rok. Výjazdy boli teraz náročné, lebo blato sa lepilo na kolesá. Oproti iným okruhom to teda bolo výrazne pomalšie. Rozhodovalo sa v poslednom stúpaní, kde bola z našej trojice najsilnejšia Cat. Ďakujem všetkým, ktorí nás sprevádzali počas celej sezóny a tiež fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť," uviedla bronzová Chladoňová podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Trinásta zo súťaže junioriek Dorota Vojtíšková nemohla uveriť, čo sa jej podarilo.„V piatok som sa celý deň bála, ako to dopadne. No v deň pretekov som si uvedomila, že blato na trati mám rada odmalička, tak som sa na štart začala tešiť. Štart zvyknem mávať dobrý, ale tento taký rozhodne nebol. Išla som medzi poslednými do terénu a začala som sa báť, ako na to zareaguje moja hlava. Ale potom prišla prvá blatová zákruta a ja som proste vypla hlavu a začala si preteky užívať. Dav ľudí bol neskutočný, raz za čas som mala pocit, akoby šliapali za mňa. Do týchto pretekov som vložila celé srdiečko a dušu, a veľmi si vážim tých, ktorí si dali tú námahu a prišli nás povzbudiť,“ uviedla v cieli podľa cyklistikaszc.sk.V Tábore získali po dve zlaté medaily Francúzi a Holanďania. Šampionát v nedeľu vyvrcholí súťažami mužov, juniorov a žien do 23 rokov.