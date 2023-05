Spartak Trnava prvýkrát obhájil trofej v Slovenskom pohári, Slovan zdolal až po predĺžení (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.5.2023 (SITA.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava prvýkrát v klubovej histórii obhájili prvenstvo v Slovenskom pohári, v pondelkovom finále 54. ročníka súťaže zvíťazili na domácom Štadióne Antona Malatinského nad hráčmi Slovana Bratislava 3:1 po predĺžení."Belasí" nevrátili najväčším rivalom finálovú prehru spred roka na Tehelnom poli, stále sú však v hre o obhajobu majstrovského titulu v najvyššej súťaži.V prvom polčase 15 427 divákov gól nevidelo. Bratislavčania viedli v Trnave od 57. minúty zásluhou anglického stredopoliara Andrého Greena a boli blízko k víťazstvu, no v 86. minúte vyrovnal stav Nigérijčan Abdulrahman Taiwo a poslal duel do predĺženia.V 111. minúte strelil napokon rozdielový gól na 2:1 Jakub Paur a v nadstavenom čase spečatil triumf Spartaka z pokutového kopu český obranca Filip Twardzik. Trnavčania vrátili Slovanu piatkovú ligovú prehru 0:1 z Bratislavy."Je to tak, ako sme si to všetci vysnívali. Aj to finále sme si vysnívali, aj sme sa doň dostali. Možno by som si prial trocha iný priebeh, no bolo to fantastické finále. Obidve mužstvá mali šance, nebola to iba taká taktická hra v strede poľa. Bolo to so šťastným koncom pre nás," povedal po stretnutí podľa oficiálneho klubového webu tréner Spartaka Michal Gašparík ml. Úradujúci slovenský šampión ani v tejto sezóne nezíska majstrovské "double"."Blahoželám Trnave k víťazstvu. Pre nás to bola trpká prehra. Päť minút pred koncom sme mali pohár vo svojich rukách, ale futbal sa hrá 90 minút. Urobili sme jednu pozičnú chybu pri centri a Trnava vyrovnala. Takisto druhý gól padol po našej veľkej individuálnej pozičnej chybe pri vhadzovaní, penalta už bola navyše. Bol to nešťastný zápas, v ktorom sme bojovali, ale dve chyby nás stáli výsledok," skonštatoval sklamaný kouč Slovana Vladimír Weiss st. Na hráčov Slovana čaká v nedeľu kľúčový ligový zápas v boji o titul v Dunajskej Strede. Za pohárovú prehru sa fanúšikom ospravedlnil kapitán Vladimír Weiss ml., ktorý v pondelok nehral."Všetci sme dnes chceli vyhrať najmä pre vás. Preto nás to všetkých mrzí o to viac. Nepodarilo sa to druhýkrát po sebe a preto vašu frustráciu chápem. Vieme však, že už v nedeľu na nás čaká zápas o majstra, na ktorom vás budeme potrebovať. Chlapci dnes hrali 53. zápas v sezóne, išli na dno svojich síl. Preto sa takto verejne chcem poďakovať aj im, lebo som videl, ako dnes chceli vyhrať a akí boli po zápase sklamaní," uviedol syn trénera "belasých" na klubovom webe.