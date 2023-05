Ramsay robil zmeny v nominácii, piati hráči končia a pribudli medailisti z českej extraligy aj zámorská posila

Vedia, čo od nich očakávať

V bráne nastali väčšie zmeny



Aktuálny káder slovenskej reprezentácie hokejistov pred prípravnými zápasmi proti Rakúsku:

Brankári: Samuel Hlavaj, Dominik Riečický, Stanislav Škorvánek



Obrancovia: Michal Beňo, František Gajdoš, Martin Gernát, Mário Grman, Michal Ivan, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič



Útočníci: Peter Cehlárik, Viliam Čacho, Adrián Holešinský, Marek Hrivík, Andrej Kudrna, Róbert Lantoši, Mário Lunter, Richard Pánik, Pavol Regenda, Matúš Sukeľ, Alex Tamáši, Martin Chromiak, Maroš Jedlička, Libor Hudáček, Oliver Okuliar, Miloš Kelemen





2.5.2023 (SITA.sk) - Do kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige pribudnú aj útočník Oliver Okuliar s brankárom Dominikom Riečickým. Realizačný tím pod vedením kanadského trénera Craiga Ramsaya zároveň vyradil piatich hráčov - brankárovso, obrancua útočníkov. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Na utorňajšom zraze budú k dispozícii aj útočníci Miloš Kelemen Liborom Hudáčkom a obrancovia Patrik Koch "Dobre vieme, čo môžeme očakávať od hráčov z českej extraligy. Koch, Rosadič a Grman sú skúsení borci, Okuliar sa v Hradci Králové stal lídrom tímu a bol jeden z najlepších hráčov v play-off. Rosandiča aj Hudáčka poznáme veľmi dobre. Veríme, že každý z prichádzajúcich hráčov zvýši konkurenciu v mužstve pred tvorbou záverečnej nominácie,“ uviedol jeden z asistentov reprezentačného trénera Peter Frühauf.Väčšie zmeny nastali v bránkovisku. K Stanislavovi Škorvánkovi a Samuelovi Hlavajovi pribudne úradujúci slovenský majster Riečický z HC Košice."Rozhodnutie nebolo ľahké, zavážili rôzne faktory. Šimon preukázal potrebné kvality a vidíme v ňom potenciál do budúcna. S Matejom sme počítali do určitej pozície, ale jeho výkony po zranení a výpadku neboli také, ako by sme si želali, čo uznal aj on sám," povedal o odchode Latkóczyho s Tomekom tréner brankárov Peter Kosa. Počas nasledujúceho týždňa Slováci absolvujú záverečné dve stretnutia pred MS, ich súpermi budú Rakúšania. Vo štvrtok sa s nimi stretnú v Kapfenbergu a generálka na svetový šampionát bude v sobotu 6. mája v Trenčíne.