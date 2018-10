Spartak Trnava zdolal v 12. kole Fortuna ligy Senicu rozdielom triedy

Na ilustračnej snímke radosť hráčov Trnavy. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

FC Spartak Trnava - FK Senica 4:1 (2:1)

Góly: 43., 59. Miesenböck, 6. Grendel, 73. Čanturišvili - 45.+ Dias. Rozhodovali: Marhefka – Žákech, Galo, ŽK: Miesenböck - Petshi, Otrísal, Deretti, 3812 divákov



Trnava: Chudý – Kadlec, Tóth, Godál, Oravec – Greššák, Rada – Dangubič (58. Jirka), Grendel (78. Schirtladze), Čanturišvili – Miesenböck (72. Ghorbani)

Senica: Taborda – Kotula, Dias, Da Graca, Otrísal, Asmah – Klapan (46. Zezinho), Cuadros (60. Azankpo), Petshi – Castaňeda (75. Tesija), Deretti

Trnava 20. októbra (TASR) - Trnavskí futbalisti nenechali v 12. kole našej najvyššej súťaže nič na náhodu a nad tímom zo Záhoria zvíťazili 4:1.Už v 6. minúte sa Trnavčania dostali do vedenia, keď po faule Da Gracu na Miesenböcka mali výhodu priameho kopu a Grendel za pomoci jedného zo senických obrancov prekonal Tabordu. V 13. minúte vyskúšal pozornosť senického gólmana Dangubič. V ďalšom priebehu sa hralo v réžii domácich, ktorí sa však cez prehustenú obranu Senice nedokázali presadiť. Až v 31. minúte, po rohovom kope hostí, vyslal propagačnú strelu na Chudého Asmah. Z protiútoku namieril Miesenböck do bočnej siete. V záverečnej 5-minútovke najskôr po akcii Dangubiča s Kadlecom nedokázal zakončiť Miesenböck, no už o minútu po rohu Grendela tento rakúsky legionár namieril priamo pod brvno a bolo 2:0. Už v nadstavenom čase mali Seničania výhodu priameho kopu, loptu poslal do 16-ky Asmah a Dias hlavou prekonal Chudého.V druhom polčase mali blízko k vyrovnaniu v 56. minúte hostia, ale pozorný Chudý ich príležitosť zmaril. Krátko pred uplynutím hodiny hry vysunul Grendel ideálne Miesenböcka a ten s prehľadom zvýšil na 3:1. Už o minútu po faule na Radu nariadil rozhodca pokutový kop pre Spartak, loptu si na biely bod postavil Miesenböck, ale svoju príležitosť na hetrik nevyužil a penaltu nepremenil. Potom senický brankár ešte dvakrát zasahoval po strelách Kadleca a Čanturišviliho. V 73. minúte videli diváci najkrajší gól stretnutia, keď striedajúci Ghorbani učebnicovou prihrávkou našiel Čanturišviliho a ten s prehľadom pridal štvrtý gól domácich. V poslednej štvrťhodine sa zápas už iba dohrával. Niekoľko šancí na oboch stranách zneškodnili brankári a Trnavčania tak do odvetnej časti Fortuna ligy vstúpili výrazným trojgólovým víťazstvom.