V šlágri anglickej ligy remizovala Chelsea s Manchestrom United

Premier League - 9. kolo:



Chelsea Londýn - Manchester United 2:2 (1:0)

Góly: 21. Rüdiger, 90.+6 Barkley - 55. a 73. Martial

Londýn 20. októbra (TASR) - V šlágri 9. kola anglickej Premier League remizoval Manchester United na ihrisku Chelsea Londýn 2:2. Po dvoch góloch Francúza Anthonyho Martiala boli hostia blízko k tomu, aby uštedrili "The Blues" prvú prehru v sezóne. V nadstavenom čase však napokon rozhodol o deľbe bodov Ross Barkley.Domácich poslal do vedenia v 21. minúte nemecký obranca Antonio Rüdiger, po zmene strán sa v 55. a 73. minúte presadil Martial. V šiestej minúte nadstavenia však napokon vyrovnal Barkley, ktorý prišiel na ihrisko v 69. minúte. Zverenci Joseho Mourinha sú po remíze v priebežnej tabuľke na 8. pozícii so 14 bodmi, Chelsea má na čele 21 bodov.