Spartak zdolal Nitru a oslávil tretie víťazstvo za sebou, Slovanu stačil na výhru jeden gól

Nitra čaká na víťazstvo

Remízový zápas

20.2.2021 (Webnoviny.sk) - Prvý jarný gól aj prvé víťazstvo pre ŠK Slovan Bratislava , aj keď len 1:0. V 20. kole Fortuna ligy obhajca domáceho titulu zdolal FK Pohronie gólom českého stredopoliara Erika Daniela zo 48. min. Futbalisti zo Žiaru nad Hronom zahrávali v 80. min pokutový kop, keď center striedajúceho Čecha Petra Galušku zasiahol ruku obrancu Vernona de Marca , ale Galuška z bieleho bodu prestrelil bránku Slovana."Belasí" sú na čele tabuľky s náskokom 8 bodov pred prenasledovateľmi z Dunajskej Stredy. Tí majú k dobru nedeľňajší domáci zápas so Žilinčanmi. Hráči Pohronia vo štvrtom zápase v jarnej časti (zarátané sú aj dve dohrávky z jesene) vôbec prvýkrát prehrali a v tabuľke im patrí deviata priečka.Domáci trávnik využili v sobotu na víťazstvo už len hráči FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble , ktorí v súboji o 5. miesto tabuľky zdolali futbalistov MFK Ružombero k 3:1 (2:0). Hosťujúci kapitán Ján Maslo už v 12. min nepremenil pokutový kop a domáci po polhodine v rozpätí troch minút strelili dva góly vďaka Jozefovi Menichovi a Martinovi Kovaľovi. Dvadsaťdvaročný útočník Kovaľ v 73. min strelil aj svoj druhý gól v zápase, hoci tesne predtým Peter Ďungel znížil.Trnavčania zvládli za 3 body aj tretí zápas v jarnej časti, tentoraz zvíťazili v Nitre 1:0 (0:0). Trápiacemu sa súperovi zasadil rozhodujúci úder v 79. min grécky stredopoliar Kyriakos Savvidis, ktorý zblízka dokopol loptu za chrbát Dávida Šípoša po hlavičke Milana Ristovského. Zatiaľ čo Trnava je na štvrtom mieste a definitívne si poistila účasť v šesťčlennej skupine o titul, Nitre patrí desiata priečka. Po turbulentnej zime futbalisti spod Zobora naďalej, už sedem zápasov, čakajú na víťazstvo v slovenskej najvyššej súťaži."Zápas to nebol ľahký. Sme radi, že sme zvíťazili. Hralo sa na ťažkom teréne, ale náš gól padol po peknej kombinácii, sme vďační za tri body," uviedol tréner Spartaka Trnava Michal Gašparík . "Prvý polčas z našej strany nebol zlý, bol to taký remízový zápas. Trnava dnes nebola lepšia, ale nám nebol súdený gól. My sme však stále v procese spoznávania sa. Celkovo náš výkon nebol zlý, ale musíme ešte popracovať v ofenzívnej fáze. Verím, že prídu lepšie zápasy aj výsledky," zhodnotil tréner Nitry Peter Lérant pre RTVS.V zostávajúcich dvoch zápasoch sobotňajšieho programu Trenčín vyhral v Senici 3:2 (1:1) a Sereď v Michalovciach 2:0 (0:0). V drese Serede sa zaskvel dvoma gólmi útočník Miloš Lačný, ktorý ešte pred pár mesiacmi pôsobil v juhoafrickom tíme AmaZulu. Senica je v tabuľke nadalej na poslednom mieste o dva body za Michalovcami.