Sparťanské izby pre športovcov a zatekajúci strop úradovne vedúceho výpravy. Slovákov v Paríži postretla nepríjemnosť

23.7.2024 (SITA.sk) - Nedeliteľnou súčasťou každých olympijských hier je aj vyhradená lokalita, v ktorej sú počas tohto športového sviatku ubytovaní športovci zo všetkých kútov sveta.V Paríži ju organizátori umiestnili na breh rieky Seina do časti Saint Ouen a prechodný domov tam našli aj Slováci, ktorí majú k dispozícii dve poschodia budovy A20. Jej súčasťou sú aj výpravy Bulharska, Malajzie a časti výprav Holandska a Japonska."Stropy v priestoroch úradovne slovenskej výpravy na mezaníne pôsobia až 'surovým' dojmom, pretože potrubia a káble pod stropom zatiaľ nič nezakrýva. To isté platí aj pre bočné steny. Je zrejmé, že až po olympijských a následných paralympijských hrách dostanú tieto priestory definitívnu podobu. Okrem kancelárie vedúceho výpravy je tam aj spoločenská miestnosť so sedačkami, skladový priestor, miestnosť na lekárske vyšetrenia a na masáže či fyzioterapiu," referuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Olympijské hry sa ešte ani nezačali a slovenskú výpravu postretla aj jedna nepríjemnosť. V nedeľu večer totiž začalo zatekať zo stropu v priestoroch hlavnej úradovne, v ktorej je "doma" vedúci výpravy Roman Buček "Celý pondelok sa s tým nič nedialo, čiže z plochy miestnosti sa dal využívať len zlomok – inde boli rozložené nádoby na zachytávanie vody... V utorok ráno už voda zo stropov netiekla, ale v kancelárii budú musieť organizátori zrejme vymeniť koberec, pretože po jeho premočení páchne," informuje olympic.sk.Izby pre športovcov sú mimoriadne sparťanské. Každá z nich obsahuje iba dve kartónové postele, dve malé kartónové sedačky, dve otvorené vešiakové skrine, sušiak na bielizeň a ventilátor.Olympijské hry v Paríži sa oficiálne začnú v piatok 26. júla a potrvajú do 11. augusta. Väčšina súťaží sa uskutoční v hlavnom meste Francúzska, no niektoré sa budú konať aj iných lokalitách.Napríklad strelci budú o medaily bojovať v Chateauroux a jachtári v Marseille. A surferi až v Tichom oceáne na ostrove Tahiti.V slovenskej výprave je dovedna iba 28 športovcov a až štvrtina z nich bude súťažiť mimo Paríža, poltucet strelcov a jachtár Kubín.