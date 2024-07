Paríž vyhlásil boj miliónom potkanov, aby nepoškodili imidž mesta ani olympijských hier

Nachystali pasce

23.7.2024 (SITA.sk) - Paríž sa vo viacerých cestovateľských príručkách a bedekeroch nachádza na samom vrchole najkrajších a najpríťažlivejších miest na svete. Na druhej strane v Paríži žije aj 6,5 milióna hlodavcov, zväčša potkanov.A s blížiacim sa začiatkom OH 2024 stúpajú obavy, že ich prítomnosť v uliciach a prípadne aj na športoviskách by mohla poškodiť imidž mesta aj olympijských hier.Disneyho animovaný film "Ratatouille" dodal miliónom potkanov v Paríži priateľskejší imidž, no chlpatí obyvatelia roznášajúci desiatky chorôb nie sú v hlavnom meste Francúzska v žiadnom prípade vítaní.Organizátori olympijských hier vynaložili veľké úsilie, aby počas najväčšieho športového sviatku, ktorý sa začína už v piatok, udržali hlodavce pod zemou, resp. ďaleko od centra pozornosti."Všetky súťažné a festivalové priestory sme pred začiatkom Hier dôkladne skontrolovali, či sa tam nenachádzajú potkany," uviedla zástupkyňa starostky Anne-Claire Bouxová, ktorá je zodpovedná za verejné zdravie."Tam, kde bolo priveľa potkanov, sme nachystali pasce a postupne ich likvidujeme," pokračovala v rozhovore pre AFP, cituje z neho web sport1.de.Najproblémovejšie miesta s veľkým výskytom hlodavcov sú park neďaleko Eiffelovej veže a záhrady v palácovom komplexe Louvre.Práve tieto miesta v centre Paríža denne navštívia státisíce ľudí, ktorí vyhadzujú obrovské množstvo odpadkov a tým nevedomky prikrmujú hlodavce."Sú to ich najobľúbenejšie miesta pre hľadanie potravy a doslova sviatok pre hlodavce," dodala Anne-Claire Bouxová.V prvej línii boja proti potkanom stoja príslušníci tzv. Smash tímu, ktorí spolupracujú aj s organizačným výborom OH 2024.Zodpovednosť za likvidáciu odpadu a čistenie ulíc nesie 7 500 zamestnancov v mestských čistiacich a zberných tímov."Vôbec sa neobávam, že by mali nastať problémy s premnožením hlodavcov počas OH. Naopak, myslím si, že tieto Hry ukážu svetu, že Paríž nie je mesto potkanov," skonštatoval zástupca starostky pre odpadové hospodárstvo Antoine Guillou.