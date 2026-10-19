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Spätné odkazy a reklamné zmienky: Čo je dôležitejšie pre SEO a GEO?



S nástupom umelej inteligencie a AI vyhľadávania sa čoraz častejšie diskutuje o tom, či klasické SEO a spätné odkazy nestrácajú význam.



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Spätné odkazy a reklamné zmienky: Čo je dôležitejšie pre SEO a GEO?

Do popredia sa dostáva GEO (Generative Engine Optimization) a s ním aj zmienky o značke, známe ako brand mentions.

SEO je základom (aj) pre viditeľnosť v AI

Hoci sa spôsob vyhľadávania informácií mení, základné princípy SEO zostávajú dôležité. Google aj pri AI Overviews a AI Mode odporúča dodržiavať osvedčené SEO postupy. Kvalitný obsah, správna štruktúra webu, technická optimalizácia či relevantné spätné odkazy preto nestrácajú svoju hodnotu.

GEO predstavuje rozšírenie tradičného SEO o optimalizáciu viditeľnosti v odpovediach generatívnej umelej inteligencie.

Práve tu sa stretávajú dve marketingové aktivity – linkbuilding a budovanie zmienok o značke.

Spätné odkazy alebo brand mentions: V čom je rozdiel?

Spätný odkaz (backlink) je klikateľné prepojenie z iného webu na vašu stránku. Pomáha vyhľadávačom objavovať obsah, vytvára tematické prepojenia medzi webmi a môže podporovať autoritu stránky.

Brand mention je zmienka o názve značky, produkte alebo spoločnosti na inom webe, ktorá nemusí obsahovať klikateľný odkaz.

Z pohľadu GEO môžu byť zmienky užitočné, pretože pomáhajú budovať povedomie o značke a jej spojenie s konkrétnymi témami. To však automaticky neznamená, že každá zmienka zabezpečí zobrazenie značky v AI odpovediach.

Porovnanie spätných odkazov a zmienok o značke

Kritérium

Spätný odkaz

Brand mention

SEO efekt

Môže priamo podporovať hodnotenie stránky

Predovšetkým nepriamy prínos

GEO potenciál

Podporuje objaviteľnosť a dôveryhodnosť zdroja

Buduje tematické spojenie so značkou

Návštevnosť webu

Môže prinášať prekliky

Spravidla bez priamych preklikov

Cena

Závisí od kvality a relevancie média

Závisí od média a formy umiestnenia

Merateľnosť

Relatívne jednoduchá

Náročnejšia, najmä pri AI

Hlavný prínos

SEO, návštevnosť a autorita

Povedomie o značke a AI viditeľnosť

Obe možnosti majú svoje výhody. Kým spätné odkazy prinášajú aj priamy SEO a návštevnostný potenciál, zmienky rozširujú prítomnosť značky v online prostredí. Najlepšou stratégiou preto nemusí byť výber jednej možnosti, ale ich zmysluplná kombinácia.

Ako získať spätný odkaz a kedy sa oplatí jeho kúpa?

Ak riešite otázku, ako získať spätný odkaz, možností je niekoľko. Môžete vytvárať hodnotný odborný obsah, spolupracovať s médiami, publikovať PR články alebo oslovovať tematicky relevantné weby.

Jednou z možností je aj kúpa spätného odkazu prostredníctvom špecializovaných platforiem, ako je Linkonaut. Pri výbere umiestnenia by však rozhodujúcim kritériom nemala byť iba cena, ale predovšetkým tematická relevantnosť, kvalita média a prirodzené zapracovanie odkazu do obsahu.

Podobne možno pristupovať aj k zmienkam o značke. Tie sa dajú získavať prirodzene prostredníctvom PR, recenzií či spolupráce s odborníkmi alebo plateným umiestnením v relevantných médiách.

Koľko investovať do spätných odkazov a zmienok?

Rozpočet závisí od konkurencie, cieľového trhu a aktuálnej známosti značky. Veľké spoločnosti, o ktorých sa prirodzene diskutuje, majú pri získavaní zmienok výhodu. Menšie značky však často potrebujú svoju viditeľnosť aktívne budovať.

Pri plánovaní rozpočtu preto zvažujte nielen počet publikovaných odkazov alebo zmienok, ale najmä kvalitu ich umiestnenia. Jeden relevantný výstup v dôveryhodnom médiu môže mať pre značku väčší prínos než množstvo nekvalitných publikácií.

Ako spojiť linkbuilding, SEO a GEO do jednej stratégie?

Úspešná stratégia by mala stáť na kvalitnom webe a hodnotnom obsahu, ktorý odpovedá na otázky používateľov. Následne má zmysel budovať relevantné spätné odkazy a rozširovať prítomnosť značky prostredníctvom zmienok v médiách, odborných článkoch alebo diskusiách.

Dôležité je aj pravidelné vyhodnocovanie výsledkov. Pri spätných odkazoch možno sledovať návštevnosť, pozície a vývoj odkazového profilu. Pri GEO sa oplatí monitorovať, či a v akom kontexte sa značka objavuje v odpovediach AI nástrojov. Samotný počet zmienok však ešte nedokazuje príčinný vplyv konkrétnej kampane.

Spätné odkazy a brand mentions preto nevnímajte ako konkurentov. Kvalitný linkbuilding pomáha budovať viditeľnosť vo vyhľadávačoch, zatiaľ čo zmienky o značke podporujú jej rozpoznateľnosť a tematickú prítomnosť v digitálnom prostredí.

Pripravené v spolupráci s platformou Linkonaut.


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