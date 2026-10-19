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Viac pohybu, menej času pred obrazovkami: Kaufland otvoril na Slovensku 35 K Parkov
Číslo 35 nie je len ďalším míľnikom. Predstavuje atraktívne miesta naprieč regiónmi Slovenska, kde majú deti a tínedžeri viac priestoru na šport, stretávanie s kamarátmi aj aktívny ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Číslo 35 nie je len ďalším míľnikom.
Predstavuje atraktívne miesta naprieč regiónmi Slovenska, kde majú deti a tínedžeri viac priestoru na šport, stretávanie s kamarátmi aj aktívny oddych. Najnovší K Park od Kauflandu pribudol na košickom sídlisku Terasa a uzavrel tohtoročnú sedmičku ihrísk pre mladú generáciu.
Deti a tínedžeri trávia čas vonku oveľa radšej, keď ich tam čaká zábava a kamaráti. Ak majú poruke miesto, kde sa môžu stretnúť s rovesníkmi a zažiť niečo, čo ich zaujíma, vtedy ich netreba nútiť, aby odložili telefón či hernú konzolu. Ochotne vymenia obrazovku za pohyb a aktivity na čerstvom vzduchu.
Aj preto Kaufland už od roku 2022 prináša do slovenských miest K Parky, moderné športovo-oddychové areály určené pre mladú generáciu. Najnovší, ktorý vyrástol v košickej mestskej časti Západ, je v poradí siedmym v Košiciach a zároveň 35. K Parkom na Slovensku.
"Mladým chceme prinášať miesta, kde môžu športovať a tráviť s rovesníkmi viac času na čerstvom vzduchu. Ak ich majú vo svojom okolí, k pohybu ich to ťahá prirodzene. Jubilejný 35. K Park je pre nás pekným míľnikom. Za týmto číslom však vidíme konkrétne mestá a komunity, kde sa deti a tínedžeri môžu stretávať pri aktivitách, ktoré ich bavia a dávajú im dôvod vyjsť von. Veríme, že aj v Košiciach sa rýchlo stane miestom, kde to bude žiť každý deň," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Na multifunkčnom ihrisku, ktoré reťazec otvoril 16. októbra 2026 na Humenskej ulici v Košiciach, patrila úvodná rozohrávka známym športovcom. Osemnásobný basketbalista roka a bývalý reprezentant Rado Rančík si pre návštevníkov pripravil triky s loptou aj výzvy pod košom. Viacnásobný majster sveta a Európy vo fitness Michal Barbier na otvorenie priniesol adrenalín v podobe parkourovej šou, kde nechýbali saltá ani silové prvky. Dievčatá z Rope Skipping Academy ukázali, aké divy dokážu robiť so švihadlami, zatiaľ čo jazdci z Hangairu predviedli, ako sa dajú skrotiť skejty či kolobežky. Športové vystúpenia doplnili súťaže, hudba v podaní DJ-a aj ochutnávky zdravých dobrôt. Obyvatelia sídliska aj okolia si tak užili akčné popoludnie plné zábavy a zároveň mali možnosť vyskúšať, čo všetko nový K Park ponúka.
Pod basketbalovým košom, na skejte či kolobežke, v K Parku si každý môže nájsť šport, ktorý ho baví. Nechýba ani lezecká stena, workoutová zóna, stôl na pingpong či oddychový priestor s lavičkami. Novinkou tohto ročníka je interaktívne ihrisko, ktoré vďaka prepojeniu s mobilnou aplikáciou spája zábavu so zdravým súťažením. Hry na postreh, rýchlosť či kondíciu, ale tiež tematické kvízy prinášajú ešte viac možností, ako tráviť voľný čas aktívne.
Moderný športovo-oddychový areál na košickom sídlisku Terasa nevyrástol náhodou. O tom, v akých lokalitách pribudnú K Parky od Kauflandu, rozhodovalo celoslovenské hlasovanie verejnosti a práve podpora Košičanov pomohla mestskej časti Košice- Západ premeniť plány na skutočnosť.
"Nový K Park sme získali aj vďaka obyvateľom, ktorí svojimi hlasmi ukázali, že takéto miesto na našom sídlisku chýba. Ponúka viacero možností na športovanie aj oddych, takže si v ňom každý nájde aktivitu, ktorá ho bude baviť. Verím, že prirodzene zapadne medzi ostatné ihriská a parky v našej mestskej časti a stane sa obľúbeným miestom, kde budú svoj voľný čas tráviť všetky generácie Terasanov," hovorí Mgr. Marcel Vrchota, starosta mestskej časti Košice- Západ.
Po bratislavskej Rači, Žiari nad Hronom, Bánovciach nad Bebravou, Tvrdošíne, Snine a Medzilaborciach uzatvára košický K Park sedmičku miest, v ktorých tento rok pribudli športovo-oddychové areály určené mladej generácii. Kaufland ich doteraz v rámci Slovenska priniesol 35. Deťom aj tínedžerom chce ponúkať viac príležitostí na aktívne trávenie voľného času a motivovať ich tak k zdravému životnému štýlu, ktorý si môžu preniesť aj do dospelosti.
Ako predajca potravín vedie mladú generáciu k vytváraniu návykov aj prostredníctvom Čerstvých hlavičiek, ktoré do materských a základných škôl po celom Slovensku prinášajú pravidelné nádielky čerstvého ovocia a zeleniny. V Krúžkoch varenia dáva školákom priestor pripravovať jedlá a zostaviť si vyvážený jedálniček, zatiaľ čo grantovým programom HRAVO o zdravej výžive s Kauflandom podporuje kreatívne školské projekty, v ktorých sa deti môžu vzdelávať aj mimo školských lavíc. Svojimi aktivitami Kaufland dlhodobo podporuje deti a mladých v tom, aby si prirodzene vytvárali zdravý vzťah k jedlu aj k pohybu a aby sa čas strávený vonku v spoločnosti rovesníkov stal prirodzenou súčasťou ich každodenného života.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Viac pohybu, menej času pred obrazovkami: Kaufland otvoril na Slovensku 35 K Parkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavuje atraktívne miesta naprieč regiónmi Slovenska, kde majú deti a tínedžeri viac priestoru na šport, stretávanie s kamarátmi aj aktívny oddych. Najnovší K Park od Kauflandu pribudol na košickom sídlisku Terasa a uzavrel tohtoročnú sedmičku ihrísk pre mladú generáciu.
Deti a tínedžeri trávia čas vonku oveľa radšej, keď ich tam čaká zábava a kamaráti. Ak majú poruke miesto, kde sa môžu stretnúť s rovesníkmi a zažiť niečo, čo ich zaujíma, vtedy ich netreba nútiť, aby odložili telefón či hernú konzolu. Ochotne vymenia obrazovku za pohyb a aktivity na čerstvom vzduchu.
Aj preto Kaufland už od roku 2022 prináša do slovenských miest K Parky, moderné športovo-oddychové areály určené pre mladú generáciu. Najnovší, ktorý vyrástol v košickej mestskej časti Západ, je v poradí siedmym v Košiciach a zároveň 35. K Parkom na Slovensku.
"Mladým chceme prinášať miesta, kde môžu športovať a tráviť s rovesníkmi viac času na čerstvom vzduchu. Ak ich majú vo svojom okolí, k pohybu ich to ťahá prirodzene. Jubilejný 35. K Park je pre nás pekným míľnikom. Za týmto číslom však vidíme konkrétne mestá a komunity, kde sa deti a tínedžeri môžu stretávať pri aktivitách, ktoré ich bavia a dávajú im dôvod vyjsť von. Veríme, že aj v Košiciach sa rýchlo stane miestom, kde to bude žiť každý deň," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Na multifunkčnom ihrisku, ktoré reťazec otvoril 16. októbra 2026 na Humenskej ulici v Košiciach, patrila úvodná rozohrávka známym športovcom. Osemnásobný basketbalista roka a bývalý reprezentant Rado Rančík si pre návštevníkov pripravil triky s loptou aj výzvy pod košom. Viacnásobný majster sveta a Európy vo fitness Michal Barbier na otvorenie priniesol adrenalín v podobe parkourovej šou, kde nechýbali saltá ani silové prvky. Dievčatá z Rope Skipping Academy ukázali, aké divy dokážu robiť so švihadlami, zatiaľ čo jazdci z Hangairu predviedli, ako sa dajú skrotiť skejty či kolobežky. Športové vystúpenia doplnili súťaže, hudba v podaní DJ-a aj ochutnávky zdravých dobrôt. Obyvatelia sídliska aj okolia si tak užili akčné popoludnie plné zábavy a zároveň mali možnosť vyskúšať, čo všetko nový K Park ponúka.
Od basketbalu po skejty
Pod basketbalovým košom, na skejte či kolobežke, v K Parku si každý môže nájsť šport, ktorý ho baví. Nechýba ani lezecká stena, workoutová zóna, stôl na pingpong či oddychový priestor s lavičkami. Novinkou tohto ročníka je interaktívne ihrisko, ktoré vďaka prepojeniu s mobilnou aplikáciou spája zábavu so zdravým súťažením. Hry na postreh, rýchlosť či kondíciu, ale tiež tematické kvízy prinášajú ešte viac možností, ako tráviť voľný čas aktívne.
Moderný športovo-oddychový areál na košickom sídlisku Terasa nevyrástol náhodou. O tom, v akých lokalitách pribudnú K Parky od Kauflandu, rozhodovalo celoslovenské hlasovanie verejnosti a práve podpora Košičanov pomohla mestskej časti Košice- Západ premeniť plány na skutočnosť.
"Nový K Park sme získali aj vďaka obyvateľom, ktorí svojimi hlasmi ukázali, že takéto miesto na našom sídlisku chýba. Ponúka viacero možností na športovanie aj oddych, takže si v ňom každý nájde aktivitu, ktorá ho bude baviť. Verím, že prirodzene zapadne medzi ostatné ihriská a parky v našej mestskej časti a stane sa obľúbeným miestom, kde budú svoj voľný čas tráviť všetky generácie Terasanov," hovorí Mgr. Marcel Vrchota, starosta mestskej časti Košice- Západ.
Po bratislavskej Rači, Žiari nad Hronom, Bánovciach nad Bebravou, Tvrdošíne, Snine a Medzilaborciach uzatvára košický K Park sedmičku miest, v ktorých tento rok pribudli športovo-oddychové areály určené mladej generácii. Kaufland ich doteraz v rámci Slovenska priniesol 35. Deťom aj tínedžerom chce ponúkať viac príležitostí na aktívne trávenie voľného času a motivovať ich tak k zdravému životnému štýlu, ktorý si môžu preniesť aj do dospelosti.
Ako predajca potravín vedie mladú generáciu k vytváraniu návykov aj prostredníctvom Čerstvých hlavičiek, ktoré do materských a základných škôl po celom Slovensku prinášajú pravidelné nádielky čerstvého ovocia a zeleniny. V Krúžkoch varenia dáva školákom priestor pripravovať jedlá a zostaviť si vyvážený jedálniček, zatiaľ čo grantovým programom HRAVO o zdravej výžive s Kauflandom podporuje kreatívne školské projekty, v ktorých sa deti môžu vzdelávať aj mimo školských lavíc. Svojimi aktivitami Kaufland dlhodobo podporuje deti a mladých v tom, aby si prirodzene vytvárali zdravý vzťah k jedlu aj k pohybu a aby sa čas strávený vonku v spoločnosti rovesníkov stal prirodzenou súčasťou ich každodenného života.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Viac pohybu, menej času pred obrazovkami: Kaufland otvoril na Slovensku 35 K Parkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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