Spečatené! Calzona povedie aj SSC Neapol, ale prioritou musí zostať slovenská reprezentácia

aktualizované 20. februára 8:03



SSC Neapol je v tabuľke až deviaty

Časovo limitovaný súhlas

Video: Rozhovor s Jánom Kováčikom V športovom SITE

Hlavnou prioritou musí byť reprezentácia

20.2.2024 (SITA.sk) -Zákulisné správy posledných dní sa napokon potvrdili a Francesco Calzona sa stal trénerom talianskeho futbalového klubu SSC Neapol . Zároveň za presne určených podmienok zostáva aj šéfom trénerského tímu pri reprezentácii Slovenska.Calzona strieda Waltera Mazzarriho, s ktorým sa úradujúci taliansky majster rozlúčil po pondelkovom tréningu. Utorkový popoludňajší by už mal viesť Calzona.Práve skutočnosť, že obhajca celkového triumfu v Serie A je po nekompletnom 25. kole až na deviatom mieste tabuľky a má o 29 bodov menej ako v rovnakom čase pred rokom, najviac zavážila pri už druhej trénerskej zmene v Neapole v aktuálnej sezóne. Ešte v novembri sa s tímom "Partenopei" rozlúčil Rudi Garcia, ktorého vtedy nahradil Mazzarri.Päťdesiatpäťročný Calzona dosiaľ nikdy neviedol ako hlavný tréner mužstvo na klubovej úrovni. Jeho angažovanie do konca tohto súťažného ročníka prišlo len dva dni pred prvým osemfinálovým zápasom Ligy majstrov proti FC Barcelona. „Mazzarri je rodinný priateľ a veľmi to bolí, že sme ho museli odvolať. Patrí mu poďakovanie za jeho ochotu pomôcť nám v ťažkých chvíľach," komentoval prezident SSC Neapol Aurelio De Laurentiis Calzona neprichádza do neznámeho prostredia. V rokoch 2015 - 2018 bol pod Vezuvom asistentom trénera Maurizia Sarriho a neskôr pomáhal aj Lucianovi Spallettimu až do svojho odchodu na lavičku reprezentácie Slovenska v roku 2022.V čase, keď bol Calzona asistent v Neapole, mužstvo požívalo rešpekt za svoj herný štýl, hoci k majstrovskému titulu sa neprepracovalo. „Nastal čas dať priestor a podporu Calzonovi, ktorý predtým u nás pôsobil v ére Sarriho a Spallettiho a pozná 80 percent súčasného tímu. Až čas nám ukáže, či to bola správna voľba," dodal De Laurentiis. Slovenský futbalový zväz (SFZ) sa spočiatku zdráhal komentovať situáciu okolo Calzonovho návratu do Neapola, ale napokon vydal predmetné stanovisko. Ide o súpis podmienok, za akých povoľuje Talianovi takpovediac sedieť na dvoch stoličkách - reprezentačnej na Slovensku a klubovej v Taliansku. Nedávno vyšla aj informácia, že SFZ sa s Calzonom dohodol na novej zmluve do konca roka 2025 s možným predĺžením v prípade postupu na MS 2026.„Náš súhlas je časovo limitovaný na obdobie od 19. 2. do posledného zápasu SSC Neapol v Serii A alebo Lige majstrov v sezóne 2023/2024. Tréner je povinný dodržať všetky zmluvné záväzky, ktoré mu vyplývajú z platnej zmluvy so SFZ. Tréner bude k dispozícii pre slovenskú futbalovú reprezentáciu vždy, avšak nie výlučne, počas asociačných termínov futbalových reprezentácií určených medzinárodným futbalovým kalendárom vrátane osobnej prítomnosti na nominačnej tlačovej konferencii pred marcovými zápasmi slovenskej reprezentácie. SFZ má právo v prípade nedodržania ktorejkoľvek z týchto podmienok kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Tento postup odsúhlasili všetci členovia výkonného výboru SFZ," píše sa v stanovisku SFZ.SFZ zároveň upozorňuje, že pre Calzonu v tejto sezóne musí zostať v popredí záujmu kvalitná príprava slovenskej reprezentácie na majstrovstvách Európy v Nemecku (14. 6. - 14. 7.).Talianska Serie A sa v ročníku 2023/2024 končí 38. kolom 26. mája. Finále Ligy majstrov je na programe 1. júna v Londýne. „Tréner F. Calzona opakovane deklaroval, že hlavnou prioritou jeho činnosti zostáva slovenská futbalová reprezentácia a jej príprava na záverečný turnaj EURO 2024. SFZ však chápe aj výnimočný vzťah F. Calzonu ku klubu, v ktorom dlhodobo pôsobil a chce mu pomôcť v súčasnej neľahkej situácii," dodáva SFZ v stanovisku na svojom webe.Neapol má z 24 zápasov v aktuálnej sezóne Serie A na konte 10 víťazstiev a celkovo 36 bodov, čo je o 27 menej ako nazbieral líder tabuľky Inter Miláno. Neapolský klub je momentálne vzdialený 9 bodov od štvrtej priečky zaručujúcej účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov, kde sa nachádza Atalanta Bergamo. Calzonov príchod má jednoznačný cieľ dostať tím do prvej štvorky tabuľky, aby reálne bojoval o účasť v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.Od konca II. svetovej vojny len päťkrát sa stalo, aby úradujúci futbalový majster v Taliansku získal o minimálne 20 bodov menej ako nový šampión. Smutný rekord v tomto smere drží Juventus Turín, ktorý v roku 1962 skončil o 24 bodov za majstrovským AC Miláno rok po tom, čo získal titul.