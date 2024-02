Calzona bude mať údajne ďalší pracovný úväzok, povedie aj tím úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol

Do rokovaní je zapojený aj Hamšík

Kouč neapolského mužstva

19.2.2024 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona bude mať do konca aktuálnej sezóny 2023/2024 s najväčšou pravdepodobnosťou ešte jeden pracovný úväzok.Ako referuje web football-italia.net s odvolaním sa na novinárov na Apeninskom polostrove, Calzona popri práci trénera národného mužstva SR povedie aj tím úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol. Calzona by mal podľa uvedeného webu prísť v pondelok do Neapola a ešte v priebehu dňa podpísať kontrakt s „partenopei“. Premiéru na lavičke SSC by mal zažiť v stredajšom úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov 2023/2024 proti FC Barcelona . Do rokovaní medzi Calzonom a neapolským klubom je údajne zapojený aj Marek Hamšík. Neapolčanov momentálne vedie Walter Mazzarri. Ten sa stal staronovým koučom neapolského mužstva v novembri, keď nahradil Francúza Rudiho Garciu . Mužstvo bolo v tom čase na 4. priečke v tabuľke, keď na Inter Miláno strácalo desať bodov.Ani príchod skúseného Mazzarriho však nepriniesol zmenu k lepšiemu a Neapol sa v tabuľke v ostatných týždňoch prepadol čoraz nižšie. Momentálne figuruje na 9. priečke z 36 bodmi a až 27-bodovou stratou na vedúci Inter Miláno.