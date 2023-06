Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia a pozrú sa s vami aj na vaše vyúčtovania za energie

2.6.2023 (SITA.sk) -S bezplatným energetickým poradenstvom prichádza SIEA do vybraných krajských miest v čase, keď mnohí hľadajú spôsob, ako si zabezpečiť nižšie faktúry za energiu."Naši špecialisti nič nepredávajú, ale nezávisle poradia, čo je podstatné urobiť pre zníženie spotreby v prvom rade, ale aj či sa oplatí inštalovať fotovoltický systém, slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlo, prípadne ako si zabezpečiť vhodné chladenie domácnosti. To všetko sú investície na veľa rokov a ponuka je podstatne širšia ako v minulosti, preto je užitočné vedieť, na čo si dať pozor pri výbere, kúpe aj inštalácii zariadení," hovorí generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.Aj letná časť Roadshow soje súčasťou informačnej kampane #setrimeprenas, ktorá má domácnostiam aj firmám pomôcť znížiť spotrebu energie. Odborníci v nej odporúčajú postupnosť krokov aj jednoduché rady, ako neplatiť viac. V nákupných centrách vo vybraných krajských mestách sú špecialisti na úspory pripravení poradiť každému, kto sa zaujíma o to, ako znížiť spotrebu energie – či už len pomocou zmeny svojho správania a odstránenia zlozvykov, ktoré prispievajú k plytvaniu energiami, alebo aj pomocou malých či väčších investícií. Ochotne sa s každým záujemcom pozrú aj na jeho vyúčtovanie za energie v byte a v dome a ukážu, kde domácnosť míňa najviac a kde má rezervy v šetrení. Vysvetlia, ako sa rozpočítavajú náklady za dodané teplo v bytovom dome, aj prečo nemôžeme platiť len za teplú vodu a teplo, ktoré sme spotrebovali vo vlastnom byte.Okrem dobrých tipov je všakaj. Svoje vedomosti si môžete preveriť v kvízomate, pre deti sú pripravené súťaže a jednoduché energetické pokusy, za ktoré môžu získať aj malú odmenu. Fanúšikov elektromobilov poteší možnosť zblízka si prezrieť auto na vodíkový pohon.Cenné rady a informácie získate aj na www.setrimeprenas.sk Energetické poradenstvo je možné využiť aj telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v piatich regionálnych poradenských centrách v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Košiciach. Poradenstvo je súčasťou národného projektu Žiť energiou, ktorý je spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.Poďme šetriť spolu!, OC LaugaricioOC TulipAupark Shopping CenterOC NovumEuropa Shopping CenteInformačný servis