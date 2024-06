Špecializované právne inštitúcie majú svoj význam, tvrdí Bradáčová

„Univerzálny právnik"

Zrušenie špeciálnej prokuratúry

15.6.2024 (SITA.sk) - Česká vrchná štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová vidí význam v špecializovaných právnych inštitúciách, ako je napríklad slovenský Špecializovaný trestný súd alebo bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry Ako skonštatovala v rozhovore pre agentúru SITA, svet, v ktorom žijeme, je totiž veľmi komplikovaný a špecializovaný.„Aj naše životy podliehajú mnohým veciam, s ktorými sa zoznámime, lebo im porozumieme až keď skutočne ideme niekde do dôsledku týchto vecí. A tak je to aj v práve," zdôraznila Bradáčová s tým, že takzvaný „univerzálny právnik" je podľa nej v súčasnosti chiméra.„Musia to byť špecialisti, aby to byli skutočne odborníci na slovo vzatí. A tu ja považujem špecializáciu niektorých orgánov za nezastupiteľnú, pokiaľ chceme uspieť," uviedla šéfka štátneho zastupiteľstva.Pokiaľ ide o zrušenie špeciálnej prokuratúry na Slovensku, podľa Bradáčovej je to politická otázka.„To je potrebné pripomenúť, že politici rozhodujú o tom, aké bude usporiadanie prokuratúry či štátneho zastupiteľstva," povedala Bradáčová.Pokiaľ zrušenie ÚŠP na Slovensku sprevádzali veľké emócie, v ČR takýto stav podľa Bradáčovej panoval v súvislosti s návrhom, aby taký orgán vôbec vznikol. Dôvodom je podľa nej pôsobnosť takýchto inštitúcii.„Ja si myslím, že keby boli zamerané iba na organizovaný zločin, napríklad drogovú kriminalitu, tak by nebudili toľko vášní, ako keď sú zamerané na trestné činy, ktoré smerujú proti štátu a proti majetku štátu," dodala Bradáčová.