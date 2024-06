Dubóczi: Pellegriniho inauguračný prejav nadviazal na odkazy jeho kampane, ústredným motívom bola výzva na pokoj a zmier

Pozícia štátnika - zjednotiteľa

15.6.2024 (SITA.sk) - Inauguračný prejav nového prezidenta Petra Pellegriniho nadviazal na odkazy jeho kampane. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Poznamenal, že by nerád označoval Pellegriniho prejav ako povinnú jazdu, no do istej miery ňou bol. Ústredným motívom bola podľa Dubócziho očakávane výzva na pokoj, zmier a zjednotenie spoločnosti.„Svojím prejavom sa podľa mňa Peter Pellegrini snažil postaviť do pozície štátnika - zjednotiteľa. Liek, respektíve pokoj, ktorý Pellegrini podľa jeho vlastných volebných sloganov a slov ponúka, vnímam v dvoch rovinách: ako výzvu pre spoločnosť, ale aj ako snahu Pellegriniho personifikovať pokoj a riešenia vo vlastnej osobe," vraví politológ.Dubóczi poznamenal, že nová hlava štátu veľmi jasne a presne zadefinovala súčasný stav spoločnosti, v ktorom na jednej strane stoja dobro a nádej, a na druhej strach, hnev a frustrácia.„Neistotu a polarizáciu do spoločnosti skutočne prináša viacero faktorov. Niektoré z nich však nový prezident možno nepopísal dostatočne. Otáznym preto ostáva to, že do akej miery bude alebo vôbec môže byť so svojich načrtnutých snahách úspešný," dodal.Dubóczi v tomto smere poukázal na vrchol prezidentskej kampane.„Kým Pellegrini hlásal pokoj, spoločne s vládnymi kolegami tiež slovenskú verejnosť strašil vojnou a svojho oponenta obviňoval z vojnového štváčstva," uviedol.Podobných rozporov vníma politológ v prezidentovej doterajšej politickej kariére viacero a nazdáva sa, že v budúcnosti by mu to mohlo komplikovať napĺňanie jeho sľubu o pokoji a silnom štáte pre občanov.Politológ však pripomenul i to, ako Pellegrini pristupoval k upokojeniu situácie na Slovensku po atentáte na predsedu vlády Smer-SD ).„To sa napríklad ukázalo aj v podobe plánovaného spoločného stretnutia s lídrami parlamentných strán, na ktorého organizácii sa dohodli s dosluhujúcou prezidentkou Čaputovou. Aj napriek prvotnému neúspechu, prezident naznačil, že sa bude o podobné stretnutie pokúšať aj ďalej," vraví a takéto kroky hodnotí kladne.Dubóczi tiež ocenil, že na inauguráciu bol pozvaný aj Pellegriniho neúspešný protikandidát Ivan Korčok , podľa neho to tiež môže spoločnosti vyslať dôležitý signál smerom na jej upokojenie a zjednotenie.