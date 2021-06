Špecializovaný súd musí vykonať v kauze Kuciak dokazovanie v rozsahu, ako mu to prikázal Najvyšší súd

Rozhodnutie ŠTS bolo zrušené

Súd niektoré dôkazy ani nevykonal

Prípad má naďalej Sabovej senát

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku bude musieť v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vykonať dokazovanie v rozsahu, ako mu to prikázal Najvyšší súd SR (NS SR) a potom znova rozhodnúť vo veci.Pre agentúru SITA to uviedol Tomáš Strémy z P rávnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň ozrejmil, že proti rozsudku, ktorý následne vydá ŠTS, bude možné opätovne podať odvolanie. Vzhľadom na povahu veci preto predpokladá, že strana, ktorá v konaní nebude „úspešná", takéto odvolanie podá.Najvyšší súd zrušil v utorok 15. mája rozsudok ŠTS zo septembra minulého roka v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a vraždy Petra Molnára. Senát zároveň vrátil konanie do Pezinka na ŠTS.Konkrétne má prvostupňový súd opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi K. Alene Zs. V prípade Tomáša Szabóa síce pôvodný trest 25 rokov zrušil, nahradil ho však rovnakým. Dôvodom boli textové chyby vo výroku o vražde podnikateľa Petra Molnára.NS SR vytkol v odôvodnení ŠTS napríklad to, že konal predčasne, niektoré navrhované dôkazy nevykonal, o iných zasa nerozhodol. Strémy nechce hodnotiť prácu súdu, ani druhostupňového, ani prvostupňového, avšak aj sudcovia sú podľa neho ľudia a môžu pri svojej práci chybovať.„Práve preto máme inštitút odvolania a odvolacie konanie, aby prípadné chyby mohli byť napravené,“ priblížil.Odvolací súd zároveň nezistil dôvody na to, aby odňal prípad senátu Ruženy Sabovej . Podľa najvyššieho súdu totiž nebol zistený zámer, že by daný senát ŠTS chcel nejakým spôsobom mariť dokazovanie.„Podľa môjho názoru treba inštitút odobratia veci senátu a prikázaniu veci inému senátu využívať len v skutočne odôvodnených a výnimočných prípadoch, nakoľko obvinený má právo na spravodlivý proces, ktorého imanentnou súčasťou je aj právo na zákonného sudcu,“ vysvetlil Strémy. Doplnil, že keď už raz vec prostredníctvom elektronickej podateľne napadla konkrétnemu senátu k vynúteným zmenám, k zloženiu tohto senátu treba pristupovať veľmi citlivo.