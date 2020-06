Špecializovaný súd pustil na slobodu advokáta z kauzy obvinených bratislavských sudcov

Sudca v kolúznej väzbe

Očakávajú opravný prostriedok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2020 - Špecializovaný súd pustil z väzby na slobodu obvineného advokáta Miroslava Mojta v prípade obvinených bratislavských sudcov a stíhaného Mariana Kočnera. V piatok 5. júna sudca rozhodoval o podanej žiadosti o prepustenie na slobodu stíhaného bratislavského sudcu Eugena Palášthyho a právnika Miroslava Mojta. Informuje o tom spravodajský portál Noviny.sk. V prípade sudcu Eugena Palášthyho sudca pre prípravné konanie žiadosť zamietol, Miroslava Mojta prepustil na slobodu. Obvinený právnik však po podanej sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry naďalej zostáva vo väzbe. O nej rozhodne Najvyšší súd SR.Sudca Eugen Palášthy zostáva v kolúznej väzbe tak, ako aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, sudca Krajského súdu Bratislava Richard Molnár a sudkyňa Okresného súdu Bratislava I Denisa Cviková.Miroslav Mojto je prvým obvineným, ktorého od marca súd prepustil z väzby na slobodu. Obvinených je naďalej trinásť bratislavských sudcov. Polícia ich viní z korupcie a iných skutkov.Trestne stíhaný je aj Marian Kočner, ktorý mal podľa obvinenia sudcov korumpovať aj cez prostredníkov. Medzi obvinenými je už spomínaný advokát Miroslav Mojto, podnikateľ Ladislav Mojžiš a advokátka Eva Timár Myjavcová.„Môj klient bol prepustený na slobodu Špecializovaným trestným súdom - pracovisko Banská Bystrica. Predmetné uznesenie nám bolo doručené dnes s tým, že očakávame, že Úrad špeciálnej prokuratúry pravdepodobne podá voči tomuto uzneseniu opravný prostriedok s tým, že konečné slovo bude mať Najvyšší súd SR,“ uviedol pre TV Joj obhajca Miroslava Mojta, Radoslav Kačur. To, ako vníma situáciu jeho klient, ale komentovať nechcel.„V tomto štádiu konania by sme sa neradi vyjadrovali k jeho pocitom. Máme súdne orgány, ktoré o tom rozhodujú. Budeme rešpektovať rozhodnutia súdnych orgánov,“ dodal Kačur.„Rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné a podáme sťažnosť. Preto sa k veci nebudeme vyjadrovať až do rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“ uviedol obhajca Eugena Palášthyho, Peter Vačok.