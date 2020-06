Do Chorvátska môžeme cestovať bez obmedzení cez tri krajiny, držte sa týchto odporúčaní

Online formulár aj v slovenčine

Domov cez Rakúsko a Slovinsko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2020 - Slováci môžu cestovať do Chorvátska aj bez udania dôvodu. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) na svojej webovej stránke.Pred uskutočnením cesty do Chorvátska rezort zároveň odporúča vyplniť online formulár určený na urýchlenie prechodu cez hranice. V opačnom prípade musia cestujúci rátať so zdržaním.Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné sa preukázať testom na ochorenie Covid-19. Prejazd do Chorvátska je možný cez Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko a je bez obmedzení. Pri výstupe z Chorvátska cez Maďarsko sa však vyžaduje povolenie maďarskej polície.„Ministerstvo vnútra Chorvátska oznámilo, že s účinnosťou od 28. mája 2020 môžu vstúpiť občania SR do Chorvátska bez špecifikácie dôvodu návštevy,“ informuje rezort diplomacie.Slovákom zároveň odporúča, aby pred uskutočnením cesty vyplnili online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov prechodu cez hranice.V prípade, ak tak neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia. Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na Covid-19.Prejazd do Chorvátska cez Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko je bez obmedzení. Pri výstupe z Chorvátska cez Maďarsko sa však vyžaduje povolenie maďarskej polície.„Žiadosť predkladajú občania SR a cudzí štátni príslušníci s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky individuálne na príslušný maďarský orgán v maďarskom jazyku,“ upozorňuje rezort diplomacie.Bližšie informácie ako aj formulár sú dostupné na stránke: https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/. „Odporúčame občanom SR, aby použili na návrat domov tranzit cez územie Slovinska a Rakúska,“ uzatvára MZV.