Špecializovaný trestný súd a špeciálna prokuratúra sú podľa Šeligu v ohrození, Fico a Pellegrini ich chcú zrušiť (video)

Ako bude fungovať spravodlivosť?

Ficove vyhrážky sudcom a prokurátorom

1.8.2023 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP ) sú podľa strany Demokrati vo veľkom ohrození. Ako ďalej na utorkovej tlačovej besede uviedol člen predsedníctva a sedmička na kandidátke Demokratov Juraj Šeliga, sú pod tlakom od momentu, keď začali vyšetrovať závažné podozrenia z korupcie politických nominantov.Zároveň vyzval politické strany, aby sa vyjadrili, či chcú ponechať, alebo zrušiť spomínané inštitúcie. „Vidíme, akým spôsobom sa krúti Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), nevie nič povedať ku generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, nevie nič povedať k spravodlivosti. Podporí zrušenie týchto inštitúcií alebo ich pomôže zakotviť do Ústavy SR?" pýta sa Šeliga s tým, že rovnakú otázku kladie aj hnutiu Progresívne Slovensko. Taktiež je presvedčený, že septembrové parlamentné voľby rozhodnú aj o tom, ako bude na Slovensku fungovať spravodlivosť. Upozornil, že Fico Pellegrini sa budú snažiť tieto inštitúcie zrušiť.„Týždeň čo týždeň počúvame, ako sa Robert Fico (Smer-SD), Peter Pellegrini (Hlas-SD) a ďalší vyhrážajú prokurátorom, sudcom a hovoria o manipulácii. Snažia sa vykresliť seba ako politickú obeť. Žiaľbohu, v určitom slova zmysle im v tom sekunduje aj generálny prokurátor. Tým, že boli odsúdení ľudia, ktorí sú napojení na Smer-SD, Hlas-SD, sa tlak na ŠTS a ÚŠP ešte stupňuje," informoval Šeliga.Podľa právnika, protikorupčného experta Demokratov a osmičky na kandidátke strany Pavla Nechala je dôvera na Slovensku voči súdnictvu už 20 rokov veľmi nízka, iba jedna tretina občanov mu dôveruje. Tvrdí, že ak by sa uskutočnil politický zásah – zrušenie ŠTS, k zvýšeniu dôvery by to určite neprispelo.