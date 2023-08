Zrušenie mimoriadnej situácie podľa Ódora nie je také jednoduché, ako sa zdalo

Odborový zväz KOVO a



Konfederácia odborových zväzov SR pritom už niekoľko mesiacov apelujú na politikov a vládu, aby aspoň mimoriadnu situáciu v dôsledku COVIDU-19 odvolali alebo zrušili rôzne obmedzenia pracovnoprávnych nárokov zamestnancov, ktoré z nej vyplývajú.

1.8.2023 (SITA.sk) - Zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a prílevom utečencov z dôvodu vojny na Ukrajine nie je také jednoduché, ako sa zdalo. Uviedol to premiér Ľudovít Ódor . Poskytovanie viacerých sociálnych dávok a pomoci, aj odklad úverových splátok sa totiž viažu na vyhlásenie mimoriadnej situácie.„Nasledujúci týždeň bude rokovanie so všetkými ministerstvami, kde sú ešte ďalšie ťažkosti," povedal. Budúci týždeň by tak podľa predsedu vlády malo byť známe, k akému dátumu sa mimoriadna situácia zruší tak, aby sa neohrozilo poskytovanie sociálnej pomoci naviazanej na vyhlásenie mimoriadneho stavu.„Myslel som si, že to zrušíme veľmi rýchlo, ale ak chceme pokračovať v istých typoch pomoci, tak by sme to nemali zrušiť okamžite," povedal Ódor. Ak by však podľa neho takéto legislatívne prekážky neexistovali, mimoriadnu situáciu by zrušil okamžite.