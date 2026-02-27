Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 27.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alexander
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. februára 2026

Mohla vláda v demisii darovať vojenskú techniku Ukrajine? Andrassy hovorí, že ide o ústavnú, nie kontrolórsku otázku


Tagy: Darovanie Munícia Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Ukrajina Vojenská technika

Otázka, či vláda, ktorá je v demisii mohla darovať vojenskú techniku Ukrajine, je ústavný problém, nie kontrolórsky. Na piatkovom zasadnutí brannobezpečnostného výbor



Zdieľať
lubomir andrassy 676x451 27.2.2026 (SITA.sk) - Otázka, či vláda, ktorá je v demisii mohla darovať vojenskú techniku Ukrajine, je ústavný problém, nie kontrolórsky. Na piatkovom zasadnutí brannobezpečnostného výbor Národnej rady SR to povedal predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy.

Prebytočný materiál


Kompetentné inštitúcie sa podľa neho mohli už dávno obrátiť na Ústavný súd SR a nie na poradné orgány, ako sú rôzne fakulty alebo ústavy. Keby ústavný súd v tejto veci vyriekol názor, všetci ho podľa Andrassyho budú musieť do budúcna rešpektovať.

Šéf NKÚ tiež zdôraznil, že ak pri darovaní techniky vyslovili Ozbrojené sily SR, že ide o pre prebytočný materiál, a vláda sa s tým stotožnila, kontrolóri takéto stanovisko mohli len rešpektovať. „Trinásť uznesení vlády sme nevyhodnotili ako uznesenia, ktoré by znamenali spôsobenie škody tomuto štátu,“ uviedol Andrassy. Pokiaľ ide o hodnotu techniky, podľa Andrassyho sa líšili údaje uvedené rezortom obrany od údajov generálneho štábu.

„Takže v rámci tejto kontroly boli zistené nedostatky, ale z nášho pohľadu ako kontrolnej inštitúcie, ktorá nepreveruje obranyschopnosť tejto krajiny, ktorá nepreveruje, že či technika bola šrotom, alebo nebola šrotom pre použitie na území SR, my sme skonštatovali, že 13 uznesení bolo prijatých kolektívnym orgánom,“ povedal Andrassy.

Najväčší problém je Maďarsko


Zároveň predseda NKÚ zdôraznil, že kontrolóri v tejto veci nevyčísľovali škodu. „My sme nevyčíslili škodu na úrovni skoro 700 miliónov eur, že darovaním techniky vznikla škoda. Pretože darovanie materiálu, ktorý považujete za nadbytočný, je v súlade so zákonom,“ skonštatoval Andrassy. Ako ďalej uviedol, Slovensko darovalo techniku za viac ako 660 miliónov eur, pričom na základe kontroly bola vyčíslená na skoro 700 miliónov.

„Do európskeho mierového mechanizmu sme nahlásili najprv 671 miliónov, následne korekciami sme sa dostali na úroveň 660 miliónov,“ vysvetlil Andrassy. Zatiaľ podľa neho dostalo Slovensko z tohto nástroja 82 miliónov a na ceste je 327 miliónov eur.

„To, že či tú refundáciu dostaneme, to je otázka na to, dokedy bude maďarská strana blokovať tento európsky nástroj,“ zdôraznil Andrassy. V súčasnosti je teda podľa šéfa NKÚ najväčší problém či Maďarsko odblokuje alebo neodblokuje európsky mechanizmus.

Problematika munície


Pokiaľ ide o problematiku munície, ktorú armáda vyradila a potom ju kúpila naspäť za približne deväť miliónov eur, v tomto prípade sa podľa Andrassyho kontrolóri nedostali k dokumentom.

„Tak sme museli konštatovať, že v tomto prípade niekto mohol porušiť zákon," zdôraznil predseda NKÚ. Túto záležitosť momentálne preveruje Európske prokuratúra. „Práve preto, že má názor, že táto suma (deväť miliónov eur, pozn. SITA) by nemala byť súčasťou toho komplexného balíka, ktorý by mal byť refundovaný Slovenskej republike,“ dodal Andrassy.


Zdroj: SITA.sk - Mohla vláda v demisii darovať vojenskú techniku Ukrajine? Andrassy hovorí, že ide o ústavnú, nie kontrolórsku otázku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Darovanie Munícia Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Ukrajina Vojenská technika
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Špecializovaný trestný súd vyniesol v starej kauze pozemkovej mafie oslobodzujúce rozsudky
<< predchádzajúci článok
Milióny z Plánu obnovy idú firmám s jednoeurovými tržbami, Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 