27. februára 2026
Mohla vláda v demisii darovať vojenskú techniku Ukrajine? Andrassy hovorí, že ide o ústavnú, nie kontrolórsku otázku
Otázka, či vláda, ktorá je v demisii mohla darovať vojenskú techniku Ukrajine, je ústavný problém, nie kontrolórsky. Na piatkovom zasadnutí brannobezpečnostného výbor
Prebytočný materiál
Kompetentné inštitúcie sa podľa neho mohli už dávno obrátiť na Ústavný súd SR a nie na poradné orgány, ako sú rôzne fakulty alebo ústavy. Keby ústavný súd v tejto veci vyriekol názor, všetci ho podľa Andrassyho budú musieť do budúcna rešpektovať.
Šéf NKÚ tiež zdôraznil, že ak pri darovaní techniky vyslovili Ozbrojené sily SR, že ide o pre prebytočný materiál, a vláda sa s tým stotožnila, kontrolóri takéto stanovisko mohli len rešpektovať. „Trinásť uznesení vlády sme nevyhodnotili ako uznesenia, ktoré by znamenali spôsobenie škody tomuto štátu,“ uviedol Andrassy. Pokiaľ ide o hodnotu techniky, podľa Andrassyho sa líšili údaje uvedené rezortom obrany od údajov generálneho štábu.
„Takže v rámci tejto kontroly boli zistené nedostatky, ale z nášho pohľadu ako kontrolnej inštitúcie, ktorá nepreveruje obranyschopnosť tejto krajiny, ktorá nepreveruje, že či technika bola šrotom, alebo nebola šrotom pre použitie na území SR, my sme skonštatovali, že 13 uznesení bolo prijatých kolektívnym orgánom,“ povedal Andrassy.
Najväčší problém je Maďarsko
Zároveň predseda NKÚ zdôraznil, že kontrolóri v tejto veci nevyčísľovali škodu. „My sme nevyčíslili škodu na úrovni skoro 700 miliónov eur, že darovaním techniky vznikla škoda. Pretože darovanie materiálu, ktorý považujete za nadbytočný, je v súlade so zákonom,“ skonštatoval Andrassy. Ako ďalej uviedol, Slovensko darovalo techniku za viac ako 660 miliónov eur, pričom na základe kontroly bola vyčíslená na skoro 700 miliónov.
„Do európskeho mierového mechanizmu sme nahlásili najprv 671 miliónov, následne korekciami sme sa dostali na úroveň 660 miliónov,“ vysvetlil Andrassy. Zatiaľ podľa neho dostalo Slovensko z tohto nástroja 82 miliónov a na ceste je 327 miliónov eur.
„To, že či tú refundáciu dostaneme, to je otázka na to, dokedy bude maďarská strana blokovať tento európsky nástroj,“ zdôraznil Andrassy. V súčasnosti je teda podľa šéfa NKÚ najväčší problém či Maďarsko odblokuje alebo neodblokuje európsky mechanizmus.
Problematika munície
Pokiaľ ide o problematiku munície, ktorú armáda vyradila a potom ju kúpila naspäť za približne deväť miliónov eur, v tomto prípade sa podľa Andrassyho kontrolóri nedostali k dokumentom.
„Tak sme museli konštatovať, že v tomto prípade niekto mohol porušiť zákon," zdôraznil predseda NKÚ. Túto záležitosť momentálne preveruje Európske prokuratúra. „Práve preto, že má názor, že táto suma (deväť miliónov eur, pozn. SITA) by nemala byť súčasťou toho komplexného balíka, ktorý by mal byť refundovaný Slovenskej republike,“ dodal Andrassy.
