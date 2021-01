Špecializovaný trestný súd vytýčil termín pojednávania s Aghom v kauze miliónových zmeniek

Obžalovaný sa cíti nevinný

Dve zmenky za desiatky miliónov eur

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pojednávanie so Štefanom A. z kauzy miliónových zmeniek bude na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať 19. januára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní na internetovej stránke rezortu spravodlivosti.Pôvodne bol termín druhého pojednávania v tejto kauze vytýčený na 12. januára, súd ho však zrušil. Marian K . a Pavol R ., ktorí mali v tomto prípade vypovedať ako svedkovia, sa totiž majú zúčastniť na zasadnutí Najvyššieho súdu SR . Ten bude rozhodovať o ich odvolaniach v rovnakej kauze.Obžalovaný Štefan A. na pojednávaní 20. novembra minulého roku odmietol podozrenie z falšovania zmeniek v hodnote niekoľkých miliónov eur. „Vo veci, ktorá mi je kladená za vinu, sa cítim nevinný,“ uviedol s tým, že v prípade využije svoje zákonné právo nevypovedať.Podľa obžaloby Štefan A. v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom K. a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R. vytvoril dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá 26 miliónov eur.Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana K. Vyplatiť ich mal Pavol R. a ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade. Svojím konaním sa podľa prokuratúry Štefan A. dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Marianovi K. a Pavlovi R. uložil v rámci kauzy zmenky ŠTS tresty zhodne po 19 rokov väzenia.