Vyplácanie prvej pomoci nemá byť ohrozené, úrady práce fungujú aj počas lockdownu

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Chod Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je zabezpečený aj počas lockdownu tak, aby nebolo žiadnym spôsobom ovplyvnené vyplácania finančných príspevkov v rámci projektu Prvá pomoc + ani žiadnych iných projektov, príspevkov ani dávok, ktoré Úrady PSVR v zmysle zákona musia vyplácať.Konštatovala to v pondelok pre agentúru SITA Mária Hrehová poverená riadením kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Hrehová reagovala na informácie, že viaceré úrady práce na základe uznesenia vlády oznámili klientom, že v období lockdownu od 4. januára do 24. januára 2021, sa v pracovné dni upravujú ich úradné hodiny na nestránkový deň.Aj napriek nestránkovým dňom na úradoch práce počas lockdownu je podľa Hrehovej na recepcii/podateľni úradov zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom a zamestnávateľom sa aj v tomto období snažia úrady vychádzať maximálne v ústrety. "Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si však dovoľujeme požiadať všetkých klientov, aby, pokiaľ je to možné, využili inú ako osobnú formu kontaktu s úradom. Teda napríklad e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu," dodala pre agentúru SITA Hrehová.