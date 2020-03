Špecializovaný trestný súd zrušil pre koronavírus všetky hlavné marcové pojednávania

Katarína Kudjáková, všetkým zamestnancom súdu bola umožnená práca z domu do 31. marca takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu p

revádzky Špecializovaného trestného súdu.

dodala.

17.3.2020 - Špecializovaný trestný súd zrušil pre momentálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom všetky termíny hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí, ktoré boli vytýčené do 31.marca.Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa súdu„Vo väzobných trestných veciach a v úkonoch prípravného konania súd plní svoje úlohy v nezmenenom režime. Doba podateľne súdu bola upravená pre verejnosť od 09:00 do 12:00,“Špecializovaný trestný súd minulý týždeň avizoval zrušenie tohtotýždňových pojednávaní vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka, ktoré priťahujú veľkú pozornosť verejnosti. Proces s Marianom K. a ďalšími obžalovanými by tak mal pokračovať predbežne v apríli.Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia.Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu a prijala ďalšie opatrenia, ktoré sú v platnosti od 16. marca. Ide o ďalšie zatváranie prevádzok, pričom platí, že sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Počet infikovaných ľudí na nový koronavírus na Slovensku je aktuálne 72.