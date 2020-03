Volkswagen dočasne zatvára väčšinu európskych závodov, koronavírus spôsobuje problémy

Rok 2020 je veľmi ťažký

Tržby a zisk vlani rástli

17.3.2020 - Nemecký výrobca áut Volkswagen pozastaví produkciu vo väčšine závodov na dva týždne pre neistotu v oblasti dopytu po autách a pre neistotu v otázke subdodávok, ktorú vyvoláva šírenie koronavírusu. Uviedol to v utorok generálny riaditeľ firmy Herbert Diess.Podľa agentúry DPA, ktorá citovala zástupcov zamestnancov, vo väčšine závodov bude posledná pracovná zmena pred prerušením výroby v piatok.Šéf Volkswagenu Herbert Diess uviedol, že rok 2020 je veľmi ťažký a pandémia koronavírusu predstavuje neznáme prevádzkové a finančné problémy. Finančný riaditeľ Frank Witter v súvislosti s vplyvom šírenia koronavírusu na globálnu ekonomiku povedal, že nie je jasné, ako vážne a ako dlho to bude ovplyvňovať Frank Witter."V súčasnosti je takmer nemožné urobiť spoľahlivú prognózu. Využívame všetky opatrenia na podporu našich zamestnancov a ich rodín a na stabilizáciu nášho podnikania," konštatoval. Podľa agentúry AP Volkswagen už prerušil výrobu v Španielsku.Za minulý rok Volkswagen dosiahol rast celkových tržieb o 7 percent na 252,6 mld. eur a čistý zisk sa zvýšil o 15 % na 14,02 mld. eur. Tržby koncernu Volkswagen za predaj osobných áut v minulom roku stúpli o 4,5 percenta na 88,4 mld. eur. Prevádzkový zisk pred zohľadnením jednorazových položiek sa zvýšil na úroveň 3,8 mld. eur.Tržby značky Škoda vlani posilnili o 14,5 percenta na 19,8 mld. eur a Seat si v oblasti tržieb medziročne prilepšil o 12,7 percenta na 11,5 mld. eur. Tržby značky Bentley vzrástli o 35,1 percenta na 2,1 mld. eur a značky Porsche o 10,1 percenta na 26,1 mld. eur. Divízia Audi však evidovala pokles predaja na sumu 55,7 mld. eur.Divízia komerčných vozidiel v roku 2019 dosiahla tržby takmer na úrovni predchádzajúceho roka, a to v objeme 11,5 mld. eur. Značka MAN evidovala rast predaja o 4,6 percenta na 12,7 mld. eur a Scania vykázala tržby v sume 13,9 mld. eur.