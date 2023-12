Špeciálna prokuratúra by mohla fungovať o pol roka dlhšie, vraví Matovič, ale bude to chcieť nadľudský výkon

24 hodín v parlamente

19.12.2023 (SITA.sk) - Úrad špeciálnej prokuratúry by bolo možné zachovať o skoro pol roka dlhšie, keby opoziční poslanci natiahli diskusiu k štátnemu rozpočtu. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii šéf hnutia Slovensko Ako pripomenul, podľa rokovacieho poriadku totiž nie je možné obmedzovať dĺžku vystúpení poslancov pri diskusii o rozpočte.V tejto súvislosti by podľa Matoviča bolo možné urobiť „absolútnu obštrukciu" natiahnutím rozpravy na niekoľko mesiacov.Podľa Matoviča s návrhom na natiahnutie rozpravy oslovili všetky opozičné strany. „Je nás 71," povedal Matovič na margo opozičných poslancov.Každý sa pritom podľa neho môže do rozpravy prihlásiť písomne aj ústne. „To je 142 vystúpení," skonštatoval Matovič s tým, že poslanci hnutia Slovensko sú podľa neho ochotní absolvovať aj vystúpenia v dĺžke 24 hodín.„Ak každému z nás sa podarí ten jeden deň v priemere, tak máme 142 dní," zdôraznil šéf hnutia Slovensko. Doplnil, že pôjde o nadľudský výkon, podarí sa však oddialiť demontáž právneho štátu.„Boli by sme veľmi radi, keby sa ostatné opozičné strany k nám pridali," povedal Matovič.Šéf Slovenska pripustil, že takýto postup by oddialil prijatie štátneho rozpočtu o niekoľko mesiacov. „Ale Slovensko dokáže fungovať aj s rozpočtovým provizóriom," uviedol Matovič.Zároveň si podľa vlastných slov uvedomuje, že prijaté by nemohli byť ani žiadne iné zákony. „Slovensko sa zaobíde bez toho aby pár mesiacov prijímalo nejaké nové zákony," dodal.