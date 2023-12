Voľno medzi sviatkami za schválenie predložených zákonov. Grendel tvrdí, že si Pellegrini chcel takto kúpiť opozíciu

19.12.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) si chcel „kúpiť" opozičných poslancov prísľubov voľna medzi sviatkami. Vyhlásil to v utorok opozičný poslanec Gábor Grendel Slovensko ).Pellegrini totiž podľa neho poslancom ponúkol, že ak sa do piatku 22. decembra stihne prerokovať a schváliť štátny rozpočet, kompetenčný zákon a ďalšie tri zákony, medzi sviatkami by nemuseli isť do práce.„My do takejto cynickej, nespravodlivej dohody, aby on mohol v januári so svojimi koaličnými partnermi zrušiť špeciálnu prokuratúru, za žiadnych okolností určite nejdeme," vyhlásil Grendel.Doplnil, že opozícia v parlamente využíva len práva, ktoré jej zaručuje ústava a zákon o rokovacom poriadku. „Nie sme na predaj. Peter Pellegrini si nás takýmito cynickými návrhmi nekúpi," dodal Grendel.