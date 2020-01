Špeciálna živica LANXESS odstraňuje z vína škodlivé látky

Na výrobu vysoko kvalitného vína sa používajú aj produkty spoločnosti LANXESS.



Na jeho stabilizáciu a zlepšenie chuti sú vhodné iontomeničové živice Lewatit a membránové prvky reverznej osmózy Lewabrane, ktoré vinárom dodáva firma LANXESS.



Problematický vápnik z vína odstraňujú špeciálne živice

O spoločnosti LANXESS

21.1.2020 (Webnoviny.sk) -Je sobotňajší podvečer a nemeckí vinári - Anja a Martin - si užívajú pohárik "bieleho" zo svojej produkcie. Na svoj vinohrad sú hrdí a trávia v ňom niekoľko hodín v každom ročnom období. Víno, ktoré teraz popíjajú, má príjemnú vôňu, zlatistú farbu a chuť s nádychom jablka a citrónu. Čo všetko je potrebné urobiť predtým, ako sa z plodov viniča stane chutné a vyhľadávané víno?Je všeobecne známe, že kvalita a vlastnosti hrozna sa líšia v závislosti od počasia a pôdnych podmienok. Pritom platí, že výroba vína nie je práve jednoduchá - ide naopak o veľmi zložitý proces, pri ktorom sa môžu vo víne objaviť nežiadúce látky. Existujú ale nástroje a postupy, vďaka ktorým je možné ich odstrániť. To všetko upravuje kódex enologických pravidiel. Sú to záväzné normy, ktoré vinárom dávajú mantinely, aké postupy je možné pre úpravu vína použiť.Aj Anja a Martin riešili problém s obsahom sodíka a vápnika vo svojom víne. Pripomeňme si, že množstvo vápnika vo víne je dôležitým ukazovateľom jeho kvality. Práve produktová rada Lewatit od firmy LANXESS - čo sú v podstate iontové živice - dokáže určené látky vína odstrániť a nahradiť ich sodíkom.Cieľom je poskytnúť čo najprirodzenejší produkt s vynikajúcou chuťou bez vínneho kameňa. Ten sa môže tvoriť v bielom, ružovom aj červenom víne vo forme kryštálikov či jemného sedimentu. Vďaka produktovej rade Lewatit už Anja a Martin vo svojom víne žiadne kryštáliky vínneho kameňa nemajú.Lewatit A 8072 je slabo bázická gélová aniontomeničová živica na báze akrylát-divinylbenzénu. Vďaka svojej akrylovej štruktúre je schopná absorbovať a desorbovať prirodzene sa vyskytujúce organické látky.Jej vysoká odolnosť proti osmotickým šokom je vhodná pre všetky demineralizačné aplikácie, najmä v kombinácii so silnou disociovanou aniontomeničovou živicou, ak sú vyžadované malé úniky oxidu kremičitého. Lewatit A 8072 je vhodný aj pre demineralizáciu vody pre priemyselnú výrobu pary alebo pre odstraňovanie organických látok, najmä z povrchových vôd.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme na webe https://lanxess.com/ a na sociálnych sieťach:Inzercia