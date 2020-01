Súd v kauze vraždy Kuciaka (5. deň): Kočner na pojednávanie nepríde, vypovedať majú aj novinári (foto)

Súd v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Po tom, ako súd na verejnom zasadnutí 19. decembra prijal obžalobu podanú Úradom špeciálnej prokuratúry, vytýčil pojednávania na 13., 14., 15., 20., 21., 22. januára a na 3., 4. a 6. februára.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Alenu Zsuzsovú a tiež Mariana Kočnera Všetci menovaní sú stíhaní väzobne, u Kočnera je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur.



Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho pre dve úkladné vraždy. Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Marčeka a Szabóa). V prípade uznania viny hrozí obvineným trest 25 rokov alebo doživotie.



V prípade vraždy už bol aj prvý odsúdený, bol ním sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó. V jeho prípade schválil Špecializovaný trestný súd 30. decembra dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu bol uložený trest 15 rokov väzenia v ústave zo stredným stupňom stráženia. Andruskó sa pôvodne s prokurátorom dohodol na desaťročnom treste, podľa súdu by však takýto trest nebol spravodlivý. Andruskó po svojom zadržaní v septembri 2019 spolupracoval s vyšetrovateľmi.



Počas prvých troch dní pojednávania 13. až 15. januára sa ku skutkom podľa obžaloby priznal Marček. Ten pred súdom vyhlásil, že práve on zastrelil Kuciaka a Kušnírovú, a v roku 2016 aj podnikateľa Molnára.



Podnikateľ Kočner priznal len skutok nedovoleného ozbrojovania súvisiaci s neoprávnenou držbou niekoľkých desiatok nábojov, účasť na vražde Kuciaka poprel. Obžalovaná Zsuzsová deklarovala pred súdom svoju nevinu a Szabó vyhlásenie o vine alebo nevine neurobil. Vo svojej výpovedi však tvrdenia prokuratúry o účasti na vraždách poprel a odmietol odpovedať na otázky. Kočner a Zsuzsová výpoveď nateraz odmietli.



Súd takisto začal s vypočúvaním svedkov. Okrem príbuzných zavraždenej dvojice pred súdom vypovedal napríklad Andruskó. Vo svojej výpovedi priznal, že v prípade vraždy figuroval ako sprostredkovateľ medzi Zsuzsovou a dvojicou Szbó a Marček



Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby a Kočnerov kamarát Peter Tóth zase priznal, že pre obžalovaného podnikateľa zabezpečoval sledovanie novinárov, vrátane neskôr zavraždeného Kuciaka. Okrem iného opísal, ako po vzatí Kočnera do väzby komunikoval na jeho pokyn so Zsuzsovou a tiež to, ako sa Kočner snažil zabezpečiť si prepustenie z väzby.



21.1.2020 - V utorok pokračuje piatym dňom pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vypovedajú ďalší svedkovia, vrátane kolegov zavraždeného novinára.Marian Kočner v súvislosti s utorkovým pojednávaním požiadal o konanie v neprítomnosti. Rovnakú žiadosť súdu už minulý týždeň adresovali najskôr Miroslav Marček a potom Alena Zsuzsová. Súd všetkým obžalovaným vyhovel a tak je v utorok z obžalovaných na súde prítomný iba Tomáš Szabó