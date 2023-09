Špeciálny bonus pre klientov NN Životnej poisťovne – pomoc v prípade kliešťovej encefalitídy

Čím sa líšia lymská borelióza a kliešťová encefalitída?

11.9.2023 (SITA.sk) -Kým pri lymskej borelióze, ktorú tiež spôsobujú kliešte, sa nedá nakaziť jedlom alebo nápojmi,Infekcia sa totiž šíri aj konzumáciou nepasterizovaných výrobkov z mlieka nakazeného zvieraťa. Očkovanie, ktoré je nateraz dostupné len proti encefalitíde, je našťastie účinné bez ohľadu na to, či nákaza prenikla do tela cez kliešťa alebo nepasterizované mliečne produkty.Ďalšie rozdiely sú v spôsobe prenosu a príznakoch. Kým niektorí ľudia ani nevedia, žeu iných môže mať ochorenie závažnejší priebeh s dlhším časom liečby a náročnejšou rekonvalescenciou. Odborníci varujú, že štvrtina až polovica pacientov trpí dlhodobými následkami najmä neurologického a psychického charakteru. "Pre encefalitídu je typický dvojfázový priebeh. Pacient má najskôr príznaky virózy, akoby dostával chrípku. Cíti sa slabý, unavený, má bolesti svalov, mierne zvýšenú teplotu, ktorá ustúpi. Po týždni sa naplno objaví druhá fáza horúčok, ktorá sa niekedy prejavuje až ako zápal mozgu či mozgových blán. Môže sa to skončiť aj fatálne alebo s následkami na celý život," vysvetľujeVzhľadom na rozšírený výskyt kliešťov a rastúci počet prípadov kliešťovej encefalitídyA keďže ide o závažné ochorenie, treba mať na pamäti, že najúčinnejšou ochranou je predovšetkým prevencia. Okrem očkovania odborníci odporúčajú dôkladnú kontrolu tela po návrate z prírody, a to najmä u detí. Účinnou ochranou sú aj repelenty a vhodné oblečenie. Do prírody sú to dlhé nohavice a ponožky v zatvorenej obuvi.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.