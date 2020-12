Špeciálny prokurátor by mal podľa Patakyovej spĺňať kritériá profesionality, odbornosti a morálnej integrity

Kľúčová úloha pri odhaľovaní korupcie

Zásadné problémy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2020 (Webnoviny.sk) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pristupuje k svojim oprávneniam zodpovedne a rovnako je to aj v prípade možnosti navrhnúť kandidáta na pozíciu špeciálneho prokurátora. Aktuálne v rámci tejto možnosti zvažuje využitie tohto oprávnenia.Pre agentúru SITA to uviedla Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.Návrhy kandidátov na špeciálneho prokurátora je možné podávať do 8. januára 2021. Voľba sa má uskutočniť na schôdzi parlamentu, ktorej začiatok je naplánovaný na 26. január 2021.Funkcia špeciálneho prokurátora má podľa ombudsmanky svoje opodstatnenie a je kľúčová pri odhaľovaní korupcie či v prípadoch týkajúcich sa extrémizmu.„Keďže ide o zásadné problémy, ktorým naša spoločnosť čelí, bude jednoznačne dôležité, aby túto funkciu zastávala silná osobnosť, ktorá spĺňa kritériá profesionality, odbornosti a morálnej integrity,” doplnila.Kandidátov na špeciálneho prokurátora môžu navrhovať poslanci Národnej rady SR (NR SR), minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov či vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Uchádzačov čaká verejné vypočutie pred parlamentným výborom.