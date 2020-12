Do ulíc vyšli podporovatelia Trumpa a ďalšie skupiny, pri násilnostiach sa zranili aj policajti

Zatkli desiatky ľudí

Na tvárach nemali rúška

13.12.2020 (Webnoviny.sk) - Po zhromaždeniach podporovateľov amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone a stretoch s jeho oponentmi zatkla polícia desiatky ľudí. Násilné incidenty, ktoré vypukli v sobotu večer, si tiež vyžiadali zranených, a to aj z radov polície.Polícia Dištriktu Kolumbia informovala, že zatkli takmer 30 ľudí za rôzne prečiny - od napadnutia, cez držbu zbrane až po odporovanie zatknutiu a výtržníctvo.Okolo 22:00 miestneho času pri bitke v centre mesta podľa polície pobodali štyroch mužov. Minimálne jedného podozrivého zatkli na základe obvinenia z útoku s nebezpečnou zbraňou.Víkendové udalosti si vyžiadali osem zranených policajtov, informuje agentúra AP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.Zhromaždenia Trumpových podporovateľov, ktorí prevažne nemali na tvárach rúška, mali slúžiť na podporu jeho tvrdení o podvode v prezidentských voľbách a ako ukážka sily pred stretnutím Zboru voliteľov. Ten by mal v pondelok formálne zvoliť demokrata Joea Bidena za 46. prezidenta USA.Podľa agentúry AP boli sobotňajšie zhromaždenia menšie ako predošlé, no prilákali väčší počet členov krajne pravicovej neofašistickej skupiny Proud Boys, ktorá je známa vyvolávaním pouličného násilia. Niektorí z nich mali pri pochode mestom nepriestrelné vesty.Po zhromaždeniach sa v centre Washingtonu zoskupili davy pozostávajúce zo stoviek členov Proud Boys a aktivistov s členmi skupín antifa, ktorí sa chystali na konfrontáciu. Proti tomu tam nastúpili mestskí aj federálni policajti.