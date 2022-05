Špedícia: Ako zvoliť vozidlo na prepravu tovaru?

Ako zvoliť to správne vozidlo na prepravu tovaru?

Špedičná firma využíva na prepravu tovaru rôzne typy nákladných vozidiel, kde každé z nich disponuje inými vlastnosťami. Špeditér si musí starostlivo vybrať dopravný prostriedok, ktorý splní všetky potrebné kritériá, pre odoslanie danej zásielky. Čo všetko ovplyvňuje konečný výber vozidla? Podľa čoho zvoliť tú správnu možnosť?

Ktoré faktory ovplyvňujú výber vozidla?

Nákladná doprava prešla od svojho vzniku dlhú cestu. Je ideálna pre rýchly transport pomerne veľkého objemu zásielok, pričom efektívne zvládne riešiť prípadné omeškania. Vozidlá so zabudovaným navigačným systémom poskytujú možnosť sledovania tovaru v reálnom čase, takže vždy viete, kde sa presne nachádza. Cestná nákladná doprava je zároveň (v porovnaní s inými druhmi) úspornejšia z hľadiska údržby.

V modernom svete, kde očakávania a nároky klientely prudko stúpajú, je výber správneho typu nákladného vozidla dôležitý. Špedícia musí zohľadniť viaceré premenné a zvoliť najvhodnejšiu možnosť, ktorá zaistí bezpečný prevoz produktov a spokojnosť zákazníkov. Medzi základné faktory patrí napríklad analýza prepravovanej zásielky. Je tovar krehký, náročný na manipuláciu, alebo podlieha skaze? Aké sú jeho rozmery? Dôkladné oboznámenie sa so zásielkou by mala uskutočňovať každá kvalitná špedičná spoločnosť. Netreba zabúdať ani na ďalšie aspekty, vrátane miesta určenia zásielky, či naliehavosť jej odoslania – nákladná preprava by si nemala dovoliť veľké omeškania.

Nákladná preprava: Kedy zvoliť skriňovú dodávku?

Špedičná spoločnosť ponúka solídne riešenia, medzi ktoré ktoré patrí nákladná preprava tovaru za pomoci plnohodnotnej skriňovej dodávky. Expresný transport a bezpečnostné prvky zaistia spoľahlivý prevoz zásielok do cieľového miesta. Skriňové dodávky sú efektívna možnosť pre jazdu v centre mesta, aj v obci. Manévrovanie s robustným dopravným prostriedkom by nebolo v takýchto miestach jednoduché – v tomto prípade je skriňová dodávka to správne vozidlo na prepravu. Hoci objem zásielok je v porovnaní s inými vozidlami viac limitovaný, ložná plocha poskytuje dostatočný priestor. Špedičná spoločnosť Logway s.r.o. ponúka prevoz zásielok v skriňových dodávkach s priestorom pre jeden až osem štandardizovaných Europaliet, o nosnosti do 1500 kilogramov.

Možnosť plachtovej dodávky

Plachtová dodávka je jedným z obľúbených typov vozidiel, využívaných v špedícií. Plachtový kryt chráni náklad pred poveternostnými vplyvmi. Na dlhých trasách účinne eliminuje riziko poškodenia produktov, nachádzajúcich sa vo vnútri dodávky. Pevné steny poskytujú dostatočnú izoláciu od vonkajšieho prostredia a pri nakládke/vykládke stiahnutie závesu nezaberie veľa času. Špedícia by mala zvoliť plachtovú dodávku v situáciách, kedy má zásielka objemnejší charakter a putuje na dlhšie vzdialenosti. Plachtové dodávky spoločnosti Logway dokážu pracovať s nákladom, ktorého nosnosť dosahuje až 1500 kilogramov. Do každého vozidla sa zmestí 10 štandardizovaných Europaliet.

Kamiónová súprava

Typický druh vozidla, ktoré nákladná doprava využíva pri nadrozmerných zásielkach, je ťahač s návesom. Kde však nestačí ani ťahač, tam prichádza na rad kamiónová súprava.Cesty na medzinárodnej úrovni si často vyžadujú práve kamiónovú súpravu a to z viacerých dôvodov. Veľká nosnosť a objem ušetrí náklady na palivo (vozidlo nemusí jazdiť viacnásobne). Znižovaním emisií sa zároveň šetrí životné prostredie. Podpora efektívnej logistiky a dopravného systému sa zabezpečí vďaka menšiemu počtu vozidiel na rovnaké množstvo tovaru. Kamiónová súprava od Logway dokáže naložiť 38 paliet, s nosnosťou do 24 ton.