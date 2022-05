Ukrajina priznala, že údajný pilot nazývaný „Duch Kyjeva“ je mýtus

Na sociálnych sieťach bol "Duch Kyjeva" vojenským hrdinom, pilotom stíhačky, ktorý údajne zostrelil niekoľko ruských lietadiel. Príbehy o ňom začali vznikať po vpáde Ruska na Ukrajinu a šírili sa celé mesiace, podporované oficiálnymi ukrajinskými účtami na sociálnych sieťach. V sobotu však ukrajinská armáda potvrdila, že legendárny pilot je mýtus. TASR správu prevzala od agentúry AP, ktorá informáciu zverejnila v pondelok.





"Duch Kyjeva je legenda o superhrdinovi, postava, ktorú vytvorili Ukrajinci!" uviedlo velenie ukrajinského letectva na Facebooku v ukrajinčine.Vyhlásenie prišlo po tom, čo viaceré médiá nesprávne identifikovali pilota ako majora Stepana Tarabalku. Ukrajinské letectvo v apríli informovalo, že Tarabalka bol skutočným pilotom, ktorý zahynul 13. marca v boji a posmrtne mu bol udelený titul Hrdina Ukrajiny. Ale nebol to Duch Kyjeva, uviedlo letectvo v sobotňajšom stanovisku."Duch Kyjeva je živý a stelesňuje kolektívneho ducha vysoko kvalifikovaných pilotov brigády taktického letectva, ktorí úspešne bránia Kyjev a okolie," dodalo ukrajinské letectvo v samostatnom príspevku na Twitteri.Legenda sa objavila len deň po tom, čo Rusko 24. februára vojensky napadlo Ukrajinu. Používatelia sociálnych sietí vtedy začali bez dôkazov šíriť tvrdenia o anonymnom stíhacom pilotovi, ktorý bez pomoci zostrelil viacero ruských lietadiel.Na sociálnych sieťach kolovali mémy, nesúvisiace fotografie a dokonca aj zábery z videohry z leteckého simulátora, ktoré tvrdili, že zobrazujú Ducha Kyjeva v boji, píše AP.Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko 25. februára na Twitteri zverejnil fotografiu, ktorú ukrajinské ministerstvo obrany zdieľalo pred tromi rokmi, nepravdivo tvrdiac, že zobrazuje Kyjevského ducha, ktorý zostrelil šiestich ruských pilotov.Tú istú starú fotografiu zdieľala na Telegrame aj Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU), ktorá zase tvrdila, že pilot zostrelil desať okupačných lietadiel.V čase, keď spravodajské médiá vrátane britských novín The Times v piatok nesprávne označili za pilota Tarabalku, sa písalo už o 40 zostrelených ruských lietadlách. The Times neskôr aktualizovali svoj článok s najnovším vyjadrením ukrajinských vzdušných síl, všíma si AP.